Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken ‘10TL Altı’ Oyunlar (Son Gün!)
Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken ‘10TL Altı’ Oyunlar (Son Gün!)
Steam’in Kış İndirimleri’nde artık son güne geldik. Bugüne özel de 10TL altı fiyatıyla dikkat çeken oyunlarla günlük listelerimizi sıralıyoruz.

Ve artık son güne geldik. Akşam saat 21:00’da sona erecek olan muhteşem indirim döneminde şimdiye kadar sizlere Indie, Efsane, Yarış, Simülasyon, Spor, Korku, FPS ve 20TL Altı fiyatlarıyla dikkat çeken oyunlar listelemiştik.
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Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘20TL Altı’ Oyunlar (10. Gün)

Son güne girmişken ise sizlere 10TL altı fiyatlı ve son gün ile ay başı gelmişken elimize geçmiş olan paralarla alabileceğiniz oyunları listeliyoruz.

Çok da lafı dolandırmadan artık listemize geçelim;

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1- Euro Truck Simulator 2 - 9,75TL (%75 İndirim)

2- Left 4 Dead 2 - 6,20TL (%80 İndirim)

3- PAYDAY 2 - 7,75TL (%75 İndirim)

4- Mount & Blade: Warband - 7,49TL (%75 İndirim)

5- Age of Empires II HD - 7,75TL (%75 İndirim)

6- Tomb Raider - 8,74TL (%75 İndirim)
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Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘FPS’ Oyunları (9. Gün)

7- Dishonored - 9,56TL (%67 İndirim)

8- Assassin’s Creed Revelations - 6,80TL (%66 İndirim)

9- Outlast - 7,75TL (%75 İndirim)

10- Just Cause 2 - 5,74TL (%75 İndirim)

11- Morphine - 1,20TL (%80 İndirim)

12- To The Moon 5 Year Anniversary Bundle - 8,58TL (%81 İndirim)
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Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Korku’ Oyunları (8. Gün)

Böylece Steam indirim listemizin de sonuna gelmiş olduk. Başka bir indirim döneminde yine günlük listelerimizle görüşmek üzere!

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Etiketler: steam, kış indirimleri, 10tl altı, oyun

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