Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken 'Efsane' Oyunlar (3. Gün)
Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken 'Efsane' Oyunlar (3. Gün)
Steam indirimlerinin üçüncü gününde bu sefer de geçmiş yıllarda piyasaya çıkmış ve efsaneleşen olarak oyunlara göz atıyoruz.

Steam’in Kış İndirimleri başladı ve 3. günündeyiz. Sizlere her Steam indirimlerinde olduğu gibi bu indirim döneminde de her gün birkaç oyun önerimiz olacak ve bugün de geçmiş yıllarda piyasaya sürülen ve herkesin oynaması gerekecek kadar efsaneleşen oyunlardan bahsedeceğiz. Bu serimizde hepsi bundle, yani paket olarak yer alacak.
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Haydi, çok da uzatmadan listemize geçiş yapalım;

1- Grand Theft Auto Collection - 22,50TL (%70 İndirim)

2- Doom Classic Complete - 7,92TL (%67 İndirim)

3- Portal Bundle (Portal 1-2) - 7,35TL (%85 İndirim)

4- Half-Life Complete - 13,68TL (%88 İndirim)

5- Deus Ex Collection - 13,87TL (%81 İndirim)

6- Sid Meier's Civilization Anthology - 99,78TL (%73 İndirim)

7- Star Wars Complete Collection - 101,14TL (%82 İndirim)

8- Call of Duty: Modern Warfare Franchise Bundle - 119,50TL (%50 İndirim)
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Daha fazlası için yarın görüşmek üzere!

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Etiketler: steam, oyun, kampanya, indirim, kış indirimleri

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