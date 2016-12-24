Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken 'Indie' Oyunlar (2. Gün)
Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken 'Indie' Oyunlar (2. Gün)
Steam indirimlerinin ikinci gününde bu sefer de indie olarak adlandırılan bağımsız geliştiricilerin ürettiği ve pek bilinmeyen oyunlara göz atıyoruz.

Steam’in Kış İndirimleri başladı ve 2. günündeyiz. Sizlere her Steam indirimlerinde olduğu gibi bu indirim döneminde de her gün birkaç oyun önerimiz olacak ve bugün de pek bilinmeyen, indie olarak adlandırılan, yani büyük firmaların değil, bağımsız geliştiriciler tarafından piyasaya sürülen oyunlardan bahsedeceğiz.
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Steam Kış İndirimleri'nde Kaçırılmaması Gereken 5 Oyun! (1. Gün)

Haydi, çok da uzatmadan listemize geçiş yapalım;

1- Kerbal Space Program - 20,06TL (%66 İndirim)

2- Morphine - 1,20TL (%80 İndirim)

3- To The Moon - 4,50TL (%75 İndirim)

4- Gone Home - 7,75TL (%75 İndirim)

5- A Bird Story - 2,40TL (%70 İndirim)

6- Undertale - 9TL (%50 İndirim)

7- Brothers: A Tale of Two Sons - 3,60TL (%85 İndirim)

Daha fazlası için yarın görüşmek üzere!

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Etiketler: steam, indirim, kampanya, indie

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