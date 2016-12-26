Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken “Yarış” Oyunları (4. Gün)

4. gününe girdiğimiz Steam’in Kış İndirimleri’nde bu seferki konumuz ise yarış oyunları oluyor.

Steam’in geleneksel Kış İndirimleri’ne girmişken bugün de sizlere yarış oyunlarında dikkatimizi çeken indirimlerden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk gün belli başlı oyunlardan bahsederken ikinci gün indie, yanı bağımsız yapımcılardan çıkan oyunlardan, dün, yani üçüncü gün ise eskilerin efsanevi serilere ait bundle paketlerinden bahsetmiştik.

Şimdi ise sıra yarış konseptine geldi. Bakalım Steam’in bu indirim döneminde dikkat çeken hangi yarış oyunları var;