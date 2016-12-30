Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Korku’ Oyunları (8. Gün)

Steam’in Kış İndirimleri devam ederken dün es geçtiğimiz önerilerimize bugün de korku temasıyla devam ediyoruz. Birbirinden güzel ve gerçekten aklımızı başımızdan alan korku oyunları arasında seçmekte zorladığımız için listeyi 11 ayrı video ve bundle paketleri ile uzatmak durumunda kaldık.
Aşağıdan oyunlara göz atabilir, başlıklara tıklayarak Steam sayfasına gidebilirsiniz;
1- Outlast - 7,75TL (%75 İndirim)
2- Inside - 21,70TL (%30 İndirim)
3- Amnesia Collection - 11TL (%80 İndirim)
4- SOMA - 17,15TL (%65 İndirim)
5- Morphine - 1,20TL (%80 İndirim)
6- Slender: The Arrival - 4,50TL (%75 İndirim)
7- Dead by Daylight - 21,70TL (%30 İndirim)
8- Resident Evil 6 Complete - 22,05TL (%75 İndirim)
9- F.E.A.R. Collection - 19,75TL (%75 İndirim)
10- Layers of Fear: Masterpiece Edition - 21,60TL (%40 İndirim)
11- Five Nights at Freddy’s Franchise Bundle - 30,40TL (%57 İndirim)
Yarın yeni türdeki indirimler ile görüşmek üzere!
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