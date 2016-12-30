Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Korku’ Oyunları (8. Gün)
Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Korku’ Oyunları (8. Gün)
Steam'in devam eden kış indirimlerinde bugünkü konuklarımız ise sıkıntılı tavırlarıyla efsaneleşen korku oyunları oluyor.

Steam’in Kış İndirimleri devam ederken dün es geçtiğimiz önerilerimize bugün de korku temasıyla devam ediyoruz. Birbirinden güzel ve gerçekten aklımızı başımızdan alan korku oyunları arasında seçmekte zorladığımız için listeyi 11 ayrı video ve bundle paketleri ile uzatmak durumunda kaldık.

Aşağıdan oyunlara göz atabilir, başlıklara tıklayarak Steam sayfasına gidebilirsiniz;
İLGİLİ HABER

Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken 'Spor' Oyunları (6. Gün)

1- Outlast - 7,75TL (%75 İndirim)

2- Inside - 21,70TL (%30 İndirim)

3- Amnesia Collection - 11TL (%80 İndirim)

4- SOMA - 17,15TL (%65 İndirim)

5- Morphine - 1,20TL (%80 İndirim)

6- Slender: The Arrival - 4,50TL (%75 İndirim)
İLGİLİ HABER

Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken ‘Simülasyon’ Oyunları (5. Gün)

7- Dead by Daylight - 21,70TL (%30 İndirim)

8- Resident Evil 6 Complete - 22,05TL (%75 İndirim)

9- F.E.A.R. Collection - 19,75TL (%75 İndirim)

10- Layers of Fear: Masterpiece Edition - 21,60TL (%40 İndirim)

11- Five Nights at Freddy’s Franchise Bundle - 30,40TL (%57 İndirim)
İLGİLİ HABER

Steam Kış İndirimleri’nde Kaçırılmaması Gereken “Yarış” Oyunları (4. Gün)

Yarın yeni türdeki indirimler ile görüşmek üzere!

10.000 TL Fiyatıyla Vertu Ferrari Akıllı Telefon İncelemesi

Etiketler: steam, oyun, korku, kış indirimleri

Yorumlar