Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken 'Spor' Oyunları (6. Gün)

Steam’in kış indirimleri hızla devam ederken, her gün sizlere farklı türde oyunlar sunmaya devam ediyoruz. Dün sunduğumuz yarış oyunlarının ardından bugün de sıra spor oyunlarına geldi. Bakalım Steam’in bu indirimlerinde oldukça iyi fiyatlara inen spor oyunları hangileri;
1- Football Manager 2017 - 75TL (%25 İndirim)
2- Pro Evolution Soccer 2017 - 103,35TL (%35 İndirim)
3- NBA 2K17 - 139,30TL (%30 İndirim)
4- Steep - 120,60TL (%33 İndirim)
5- WWE 2016 - 41,99TL (%70 İndirim)
6- Handball 17 - 42,50TL (%50 İndirim)
7- Rocket League - 18,60TL (%40 İndirim)
Daha fazla indirim ile yarın görüşmek üzere!
Yorumlar