Steam Kış İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken 'Spor' Oyunları (6. Gün)

Her gün farklı oyunlarla hazırladığımız Steam Kış İndirimleri listemize bugün de spor oyunlarıyla devam ediyoruz.

Steam’in kış indirimleri hızla devam ederken, her gün sizlere farklı türde oyunlar sunmaya devam ediyoruz. Dün sunduğumuz yarış oyunlarının ardından bugün de sıra spor oyunlarına geldi. Bakalım Steam’in bu indirimlerinde oldukça iyi fiyatlara inen spor oyunları hangileri;

Daha fazla indirim ile yarın görüşmek üzere!