Steam Kış İndirimlerinin Tarihi Belli Oldu!

Her yıl Kış İndirimleri adı altında çok uygun fiyatlara binlerce farklı oyunu sunan Steam, bu yıl da yüzümüzü güldürecek.

2018 yılına girmemize sayılı günler kalmışken, oyuncuların yaşadığı en büyük heyecanlardan biri de Steam yılbaşı indirimleri. Oyuncular cüzdanlarını yeni çıkacak oyunlar için doldurmaya çalışırken, Steam’de mevcut olan oyunları en uygun fiyata sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zaman önce Black Friday(Kara Cuma) indirimleri ile Steam, %90’lara varan indirimler yapmıştı.

4 büyük indirim döneminden biri olan Kış İndirimleri her yıl olduğu gibi Sonbahar yada Black Friday(Kara Cuma) dönemi indirimlerinden çok daha kapsamlı ve büyük olacak. Bizlerde her zaman yaptığımız gibi elimizden geldiğince bu indirimlerdeki kaçırmamanız gereken fırsatları sizlere ulaştırmaya çalışacağız. GTA 5’in bu yılbaşında da en azından %50 indirime girmesi bekleniyor.

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre, Steam Kış indirimleri 21 Aralık 4 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sizlere şimdiden büyük ihtimalle, Middle Earth: Shadow of War %40, The Witcher III: The Wild Hunt %60 indirime gireceğini söyleyebilirim. Ancak bende dahil olmak üzere herkes gözlerini PUBG oyununa dikmiş durumda, belkide stabil sürüm yayınlanması ile Kış İndirimlerinin aynı güne denk gelmesi bizlerin yüzünü güldürecek bir indirimi beraberinde getirebilir.