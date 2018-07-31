Steam Aldatmaları Engellemek İçin Uyarılar Ekleyecek

Bazı kötü niyetli geliştiriciler Dota 2 ve Team Fortress 2 gibi oyunlar için sahte pazar ürünleri ekleyerek kullanıcıları kandırıyordu. Steam ise olaya el attığını açıkladı.

Aynı isimle değerli eşyaları taklit eden bu oyunlar, kullanıcıları dolandırmaktaydı ve Steam bu karışıklıkların düzeltileceğini açıkladı. Steam aldığı kararlardan sonra ilk uygulamasını iki oyunu sistem dışı bırakarak gerçekleştirdi. Artık kullanıcılar, kütüphanelerinde olmayan bir oyuna ait eşya satın aldıklarında Steam tarafından bir uyarı ile karşılaşacaklar.

Ayrıca yeni çıkmış oyunlar için de aynı şekilde sistem tarafından bir uyarı gerçekleştirilecek. Valve geliştiricisi Tony Paloma, kullanıcıların korunması adına daha fazla önlem alacaklarını belirtti. Paloma yaptığı açıklamada, “Uyarı iletisi görmek, insanların sahte ürünler içeren işlemler hakkında iki kez düşünmesini sağlamak için yeterli olacaktır ancak bu çalışmalarımızın sonu değildir ve elbette savaşmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Daha önce yaşanan birçok olayda aksiyon almakta geciken Valve'un, bu kadar kısa sürede hamle yapması memnuniyetle karşılandı. Belki de bu hamle şirketin yeni bir sayfa açtığının bir işareti olarak algılanabilr. Ancak belki de sadece bu konuyla acil olarak ilgilendiler çünkü dolandırıcılar Steam'in büyük eşya pazarında bir tehdit oluşturuyordu.