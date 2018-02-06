Steam kullanıcıları arasında yapılan bir anket, Ocak 2018’de en çok kullanılan donanımları ortaya çıkardı.

Yeni bir oyun bilgisayarı topladığınızda piyasayı araştırarak, insanların hangi işlemci ya da ekran kartını kullandığını öğreniriz. Bunu öğrenmenin en iyi yolu ise PC oyunculuğunun bel kemiği olan Steam Üzerinde yapılan anketlerden geçiyor. Valve’ın yayınladığı yeni rapora göre Steam’in en popüler bilgisayar donanımları ortaya çıktı. Bugün sizlere, PC oyuncularının en çok tercih ettiği donanım birimlerini aktaracağım. Bu bilgiler, yeni bir bilgisayar toplamak istiyorsanız fazlasıyla işinize yarayabilir.

Ekran Kartı

Valve’ın yayınladığı rapora göre, ekran kartı piyasasının lideri Nvidia. Nvidia, Steam kullanıcılarının yüzde 86,4’ünün tercihi olmuş durumda. Bu rakam önceki aya göre yüzde 1,6 artış göstermiş. AMD yalnızca yüzde 8,1 ile ikinci sırada yer alırken, Intel yüzde 5,2 ile üçüncü sıradan listedeki yerini koruyor.

Steam pazarına baktığımızda, çoğu Steam kullanıcısının DirectX 12 destekli ekran kartına geçtiğini görüyoruz. En çok tercih edilen ekran kartına baktığımızda ise, pastanın yüzde 14.2’sini elinde bulunduran GeForce GTX 1060’ı görüyoruz. GTX 1060, 1080p kalitesinde hemen hemen tüm oyunları üst performansla oynatabiliyor. 3GB RAM ve 6GB RAM olacak şekilde iki farklı modeli olan ekran kartı, fiyat ve performans konusunda en yüksek başarıya ulaşan ekran kartları arasında bulunuyor.

İşlemci

Intel, Ocak ayını pek mutlu bir şekilde atlatmadı. Şirket, bu ayda ortaya çıkan güvenlik risklerinden dolayı ağır eleştirilerin altında kalsa da, geçen ay yüzde 91,9’luk payı yüzde 7 artışla iyiden iyiye arttı. Piyasanın bu noktada galibinin Intel olduğunu görüyoruz. Eskiden AMD’nin uygun fiyatlı olması kullanıcıları bu işlemcilere yönlendiriyordu. Son yıllarda AMD’nin fiyat konusunda Intel’le yarışması, oyuncuların Intel’e kaymasını sağladı.

RAM

Geçen ay olduğu gibi Ocak 2018’de de en popüler bellek 8GB’lık RAM’ler oldu. Oyunlar için en azından 8GB RAM istenildiği düşünülürse, bu rakamın ilerleyen dönemde 16 GB’a çıkması bekleniyor.

Çözünürlük

Steam kullanıcılarının yüzde 71,1’i hala 1920 x 1080p Full HD çözünürlüğe sahip monitörler kullanıyorlar. İkinci sırada ise genelde 15.6 inç dizüstü bilgisayarlarda gördüğümüz 1366 x 768p’lik çözünürlük bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında yüzde 3,5’le 2560 x 1440(2K) bulunurken, dördüncü sırada yüzde 2 ile 4K çözünürlüğü bulunuyor. Ayrıca Full HD monitör kullanan Steam kullanıcılarının %34,8’i iki tane Full HD panel kullandığını bildirdi.

Depolama

Steam kullanıcılarının yüzde 63,7’sinin 1TB depolama alanı kullandığı ortaya çıktı. Bu oran, geçen aya oranla yüzde 2,3’lük bir büyümenin olduğunu gösteriyor. Steam, HDD ve SSD’yi ayrı ayrı ele almadığı için bu anketin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü depolama alanında asıl önemli faktör kaç GB olduğu değil, SSD olup olmadığı oluyor. Özellikle oyun bilgisayarlarında SSD’nin çok büyük bir önemi var.

Sonuç

Steam’de yapılan anketin sonucuna göre en popüler bilgisayar şu şekilde: