Steam Küratörler İçin Yeni Güncellemeyi Duyurdu

Steam, Sonbahar'da yayınlanacak olan güncellemesiyle köklü değişikliklere gidiyor.

Steam son birkaç aydır üzerinde çalıştığı Küratörler sistemine ilişkin geliştirme çalışmalarının neredeyse sonuna geldi. Yayınlanan bir blog gönderisiyle gelişmeleri duyuran Valve, ne gibi değişikliklerin geleceğini takipçileriyle paylaştı.

Birçok kişiden alışveriş yaparken tanıdıkları ve güvendikleri insanlar tarafından önerilen içerikleri yani Küratör içeriklerini daha çok görmek istediklerini duyduklarını belirten Steam, aynı zamanda oyuncuların farklı zevklerinin olduğunun ve tek bir kişinin tüm oyuncularının ilgi alanlarına hitap edecek seçimler yapamayacağının da farkında olduklarını söyledi. Steam bu sebepten dolayı tek bir Küratörün Valve olmaması gerektiğine karar verdiklerini açıkladı.

Steam konuyla ilgili olarak, "İşte tam da bu nedenden dolayı yayıncıları, habercileri, eleştirmenleri, içerik üreticilerini, yazarları, oyun meraklılarını ve tanıyıp güvendiğiniz arkadaşlarınızı bir sonraki favori oyununuzu bulabilmeleri için desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Steam Küratörleri özelliklerini kullanmanın tamamen opsiyonel olduğunun belirtildiği blog yazısında özellikleri kullanmak istemeyenler için de yeni ve güçlü özellikler getireceklerini belirtti. Steam aldıkları geri bildirimlerle sistemin üç farklı grup için de daha iyi çalışabilmesi adına geliştirilmesi gerektiğine kanaat getirerek oyuncular, Küratörler ve oyun geliştiricileriyle ilgili çalışmalar başlattı.

Değişiklikler Ne Getirecek

Oyuncular için yapılan değişiklikler, Küratörlerin takibi halinde işe yarayacak. Bu yüzden Küratörlerin üretebileceği içeriklerin çoğaltıldığı ve Steam'de görülebilecekleri yerlerin sayılarının artırıldığı açıklandı. Örneğin Steam, Küratörlere, inceledikleri benzer oyunları listeleyebilecekleri yeni bir özellik ekledi. Bu özellik sayesinde "arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunlar", "harika Atölye desteğine sahip oyunlar", "en sevdiğim tasarımcının oyunları", “Witcher 4'ü beklerken oynanabilecek 10 oyun" benzeri ilgi çekici başlıkları olan listelerin yaratılabileceğini açıklandı.

Küratörler için ise ürettikleri içeriği devam ettirebilmeleri için sistemde değişikliklere gidildi. Örneğin video üreten Küratörler, ürettikleri videoları Steam'deki incelemelerinin yanında gömülü olarak görebilecekler. Yani başka mecralarda içerik üreten Küratörler, Steam'deki incelemelerini de kullanabilecek. Oyun geliştiricileri için getirilen yeni güncellemelerde ise Steam, ilk olarak geliştiricileri Küratörlerle daha kolay ve güvenli şekilde ulaştırabilmeyi hedefledi.

Ayrıca Küratörlerin de filtrelenmesi kolay olmayan geliştiricilere ulaşmakta da sorun yaşadıklarını duyduklarını belirten Steam "Küratör Bağlantısı" adını verdikleri yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem sayesinde geliştiriciler uygun bulacakları bir Küratör arayabilecek ve oyunlarını Küratörlere doğrudan Steam üzerinden gönderebilecekler. Steam, çeşitli büyüklükte ve farklı dillerdeki birkaç düzine Steam Küratörü ile kapalı betaya başladıklarını belirtti. Bu süreçte geri bildirim ve öneriler alacaklarını belirten Steam sürecin iki hafta süreceğini duyurdu. Kuratörler sisteminde yapılan son değişikliklerle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?