Steam Link Uygulaması Artık Android Cihazlarınız İçin Mevcut

Valve, bir hafta kadar önce Steam’deki oyun ve videoları, Andoid ve iOS cihazlarınıza yansıtabileceğinizin haberini vermişti. Bu noktada uygulama artık Android cihazlarınız için mevcut.

Oyun severler için kesinlikle en büyük kolaylık, iyi oyunlara mobil cihazlardan ulaşabilmektir. Valve, iOS ve Android cihazlarınız için iki mobil uygulamanın çok yakında kullanıcılar ile buluşacağını kısa süre önce duyurmuştu. Bu uygulama, Steam’deki oyun ve videoları mobil cihazlara yansıtabilecek olmasıyla da, oyun severler tarafından beğeniyle karşılandı.

Şu an için sadece Android cihazlarda kullanılabilir olan uygulamanın, iOS sürümüyse yakın bir zamanda App Store’da yerini alacak. Şu an için uygulama, bilgisayarınızda bulunan oyunları stream ederek Anroid cihazınıza yansıtıyor.

Tamamen ücretsiz olan uygulamayı; telefon, tablet ve her iki işletim sistemine de sahip olan TV’lerden kullanabilirsiniz. iOS kullanıcılarına sunulmadan önce test aşamasından geçeceği belirtilen uygulama, eminim ki kısa süre içerisinde iOS kullanıcıları için de mevcut olacak. Öte yandan yapmanız gereken tek şey cihazınızın 5 GHz Wi-Fi aracılığıyla bilgisayarınıza bağlı olmasıdır. Bu bağlamda sizlerde aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak, Steam Android uygulamasına erişebilirsiniz.