Android Telefonlarda Playstation 4 Oynama Vakti!

Sıkı durun! Steam Link uygulaması, ekran yansıtma yoluyla Playstation 4 oyunlarını telefonlarımıza getiriyor!

Şu sıralar oyuncuların gözü kulağı Valve tarafından geliştirilen Steam Link beta uygulamasında. Uygulamanın hayata geçmesiyle, mobil oyunculuğun bambaşka boyutlara taşınması bir oldu. Tüm Steam oyunlarını Android Lollipop ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda oynama imkanı veren uygulamanın, yapılan testlere göre oldukça iyi sonuçlar verdiği anlaşılıyor.

Steam Link uygulamasının yapabildikleri bununla da sınırlı değil. Son derece akıcı bir şekilde ekran yansıtma hizmeti veren uygulama ile bilgisayarınızdan, Playstation 4 içeriğiniz de dahil, istediğiniz her şeyi Android telefonunuzun ekranına aktarabiliyorsunuz. Oyunlarınızı Steam Link uygulamasıyla bilgisayarınızın ekranına aktarma olanağı sağlayan PS4’ün bir özelliğiyle, aynı işlemi Android telefonlara uygulamak çok kolay.

Adım Adım Yapmanız Gerekenler

1) İlk olarak talimatlara uygun olarak Steam Link uygulamasını bilgisayarınıza kurunuz.

2) Ardından Sony Uzaktan Oynatma uygulamasını konsolunuza kurunuz.

3) Sonra, Uzaktan Oynatma uygulamasını çalıştırın ve PS4 ekranınızı bilgisayarınıza aktarınız.

4) Steam Link uygulamasını çalıştırınız.

5) Oynamaya başla butonuna bastığınızda bilgisayarınızın ekranı Steam’in büyük resim moduna geçecektir.

6) Alt-Tab tuşlarını kullanarak Uzaktan Oynatma ekranınızı şeçiniz.

7) ve son olarak Android telefonunuzda PS4 oyunlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Detaylar

Ekran yansıtma özelliği tüm sistemlerde çalıştığı için bu işlemi yalnızca Playstation 4’te değil, aynı zamanda Xbox üzerinde de uygulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, Alt-Tab yoluyla doğru ekranı seçmek.

Bahsettiğimiz kurulum konusunda canınızı sıkabilecek tek şey ise kumanda. Çünkü uygulama oyun kumandanızı doğrudan bilgisayara bağlamanızı istiyor, ki bu da kullanımı kısıtlandırıyor. Söylenenlere göre PS4 kumandaları için Uzaktan Oynatma uyumlu kablosuz adaptörler bulunuyor. Fakat şu an bunun doğruluğundan henüz emin değiliz.

Aslında bu uyumsuzluğun üstesinden iki adet kumanda kullanarak gelebilirsiniz. Kumandaların birini bilgisayara bağlayıp, diğerini de kablosuz olarak PS4’e bağladığınız takdirde her şey yolunda gidecektir.