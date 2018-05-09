Steam Oyunlarınızı Artık Her Yerde Oynayabileceksiniz

Valve, oyuncuların oyunları kablolu bir Ethernet bağlantısı veya bir ana bilgisayar kullanarak başka cihazlara yansıtabilecekleri Steam Link uygulamasını tanıttı. Bu uygulama yardımıyla PC oyunlarını akıllı telefonlarınıza yansıtabileceksiniz.

Steam, Mayıs ayında Steam Link adıyla yeni bir uygulama yayınlamayı planlıyor. Steam, yeni uygulama ile mobil cihazlarda, Android TV ve Apple TV'nizde Steam platformlarında bulunan oyunları çalıştırmayı hedefliyor. Steam Link, 21 Mayıs'ta piyasaya sürülecek ve Apple cihazlarıyla uyumlu olmanın yanı sıra, telefon, tablet ve Android özellikli TV'leri içeren Android cihazlar için de kullanılabilecek. Steam Link, daha önce özel Steam Link çevre birimleri ve bazı Samsung TV setleri için mevcuttu ve daha önce Steam Controller uygulaması için uygundu.

Ağ üzerinden oyunların görüntüsünü televizyonunuza veya telefonunuza aktaran bu uygulama sayesinde siz de her alanda oyun oynamanın zevkine erişebileceksiniz. Valve'un 21 Mayıs gibi başlatmayı planladığı Steam Link uygulaması, bir Steam host sistemine sahip olduğunuz sürece oyun kütüphanenizi bir Android telefona, tablete, TV'ye, iPhone'a, iPad'e veya Apple TV'ye bağlama şansı getirecek. Steam cihazınızla aynı ağa bağlı birçok bulut çözümü gibi, ana bilgisayar ve yönlendirici ile ana bilgisayar ve cihaz arasında 5 GHz veya Ethernet bağlantısına ihtiyaç duyuyor.

Aynı anda kullanıma sunulmasına rağmen, Android uygulama başlangıçta sadece beta sürümde yer alacak. Valve, uygulamanın Steam Controller ve MFI kontrolörlerini de destekleyeceğini belirtti. Steam ayrıca, bu yaz sonunda kullanıcıların Steam filmlerini ve şovlarını bir Wi-Fi veya LTE bağlantısı kullanarak Android ve iOS cihazlarında oynatmalarını sağlayacak bir Steam Video uygulaması başlatmayı da planlıyor. Valve, bir süredir film ve TV şovu satın alımları sunuyor ve maalesef söz konusu içerikler şu anda mobil cihazlarda mevcut değil. Daha önce buna benzer bir girişim Blade Shadow ismiyle gerçekleştirilmişti, ancak Steam'in gücü itibariyle daha başarılı bir deneyim sunacağına kesin gözle bakılıyor.