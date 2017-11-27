Steam, PUBG Sayesinde Anlık Oyuncu Rekorunu Kırdı!

Valve yaptığı son duyuruyla, Steam'in 17 milyon anlık kullanıcı ve 7 milyon çevirimiçi kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Valve’un yaptığı paylaşıma göre Steam, Black Friday sayesinde yeni bir rekora ulaştı. Bu rekorda hala inatla indirime sokmadıkları PUBG’nin çok büyük bir faydası var. Steam veri tabanına göre, devasa oyun platformunda son olarak 6.813.617 kişi oyunda bulunuyordu ve bunlardan 2.940.359 kişi PlayerUnknown Battleground’s oynuyordu. Bir oyun bu kadar çok tutulmuşken hala indirime girmemesi de insanın gerçekten sinirlerini bozuyor. Yine de oyunun gördüğü ilgi düşünüldüğünde hala indirime girmemesini mantıklı buluyorum.

Steam kullanıcılarının sayısını takip etmek gerçekten de çok zor, birçok kullanıcı birden fazla üyeliğe sahip. 2014 yılında Steam’in yaptığı duyuruya göre 75 milyon civarı kullanıcıya ulaşan platform, yalnızca 1 yıl içerisinde bu sayıyı 125 milyona çıkartmayı başardı. Şu an için Valve açıklamadıkça aktif kullanıcı sayısını tahmin etmek gerçekten çok zor. Tahmin etmemiz gerekirse, 250-300 milyon aktif kullanıcı olacağını düşünüyorum.

Oyunlar için çevirimiçi kullanıcı sayılarına değinecek olursak PUBG, neredeyse 3 milyon anlık oyuncu sayısıyla birinci geliyor. PUBG’nin ardından ikinci sırada ise 1.2 milyon ile Dota 2 ve 850 bin ile CS:GO geliyor. PUBG an itibari ile Steam kullanıcılarının neredeyse yarısına sahip olmuş durumda, “Çöl” haritasının da gelmesiyle oyun, muhtemelen 3 milyon kullanıcıyı geçecektir. Çinli firma Tangent ile yaptığı anlaşmanın meyvelerini de toplamaya başladıktan sonra, kısa süre içerisinde PUBG’nin 5 milyon anlık kullanıcıyı bile geçeceğini görebiliriz. Peki, sizce PUBG’nin durdurulamaz yükselişinde sınır nasıl olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.