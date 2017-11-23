Steam Sonbahar (Black Friday) İndirimleri Başladı!

Steam'in her yılın sonbahar aylarında başlattığı Black Friday indirimleri resmi olarak başladı.

Her yıl dört mevsimin belirli tarihlerinde önemli indirimleri ile karşımıza çıkan Steam, yine cüzdanlarımızı hafifletmeye geliyor. Her sene gelenek haline gelen Steam Sonbahar indirimleri başlamış durumda, aynı zamanda tarih olarak indirimler Black Friday’i de kapsıyor. Kış indirimleri öncesi en büyük indirim dönemi olan Sonbahar indirimleri 28 Kasım’a kadar geçerli. Yüzlerce oyun, %80 - %90'lara varan indirimler ile karşımıza çıkıyor. Yeni başlamış olan Steam Sonbahar İndirimleri'nde öne çıkan oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Normal fiyatı: 179.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 89.50 TL

Normal fiyatı: 209.00 TL (-%66)- İndirimli fiyat: 71.06 TL

Normal fiyatı: 75.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 11.25 TL

Normal fiyatı: 99.99 TL (-%66)- İndirimli fiyat: 33.99 TL

Normal fiyatı: 39.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 9.75 TL

Normal fiyatı: 71.99 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL

Normal fiyatı: 31 TL (-%90)- İndirimli fiyat: 3,10 TL

Normal fiyatı: 49 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 9.80 TL

Normal fiyatı: 133 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 65.50 TL

Normal fiyatı: 119.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 47.60 TL

Bu indirimleri kaçırırsanız çok üzülmeyin, yaklaşık 1 ay sonra steam kış indirimleri başlayacak. Bilindiği üzere bu indirimler, sonbahar indirimlerinden daha büyük oluyor.