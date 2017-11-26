Steam Sonbahar İndirimleri 20 TL’den Ucuz Oyunlar

Sizler için Steam'de 20 TL ve daha düşük fiyatlara alabileceğiniz, dikkat çeken oyunları listeledik.

Steam Sonbahar (Black Friday) indiriml fırsatlarını kaçırmamanız için elimizden geldiğince liste oluşturmaya çalışıyoruz. 20 TL’den uygun fiyatlı oyunları listeledik ancak daha önce 10 TL den düşük oyunları listelediğimiz için fiyatlar bu sefer 20 TL ye biraz daha yakın oldu. Lütfen listemizi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Kaçıranlar ilgili haber kısmından 10 TL ve altı oyunlara göz atabilir. Ayrıca %80'in üzerinde indirime giren oyunlar listemize de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08 TL

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08 TL

Normal fiyatı: 29.99 TL (-%66)- İndirimli fiyat: 10.19 TL

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%40)- İndirimli fiyat: 14.40 TL

Normal fiyatı: 80.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 20.00 TL

Normal fiyatı: 49.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 12.25 TL

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 15.50 TL

Normal fiyatı: 55.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 13.75 TL

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%65)- İndirimli fiyat: 8.40 TL