  • Steam Sonbahar İndirimleri 20 TL’den Ucuz Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri Sayesinde 20 TL’den Ucuz Oyunlar

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Sizler için Steam'de 20 TL ve daha düşük fiyatlara alabileceğiniz, dikkat çeken oyunları listeledik.

Steam Sonbahar (Black Friday) indiriml fırsatlarını kaçırmamanız için elimizden geldiğince liste oluşturmaya çalışıyoruz. 20 TL’den uygun fiyatlı oyunları listeledik ancak daha önce 10 TL den düşük oyunları listelediğimiz için fiyatlar bu sefer 20 TL ye biraz daha yakın oldu. Lütfen listemizi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Kaçıranlar ilgili haber kısmından 10 TL ve altı oyunlara göz atabilir. Ayrıca %80'in üzerinde indirime giren oyunlar listemize de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. 
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Steam Sonbahar İndirimlerinde %80’in Üzerinde İndirime Giren Oyunlar
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Steam Sonbahar İndirimlerinde 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz 10 Oyun!

CS:GO

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08  TL

The Forest

Normal fiyatı: 24.00  TL (-%33)- İndirimli fiyat: 16.08  TL

Mount and Blade: Warband

Normal fiyatı: 29.99 TL (-%66)- İndirimli fiyat:  10.19 TL

Don’t Starve Together

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%40)- İndirimli fiyat:  14.40 TL

Total War: ATTILA

Normal fiyatı: 80.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat:  20.00 TL

Sid Meier’s Civilization V

Normal fiyatı: 49.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 12.25 TL

Inside

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 15.50 TL

Farming Simulator 15

Normal fiyatı: 55.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 13.75 TL

L.A Noire

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%65)- İndirimli fiyat: 8.40 TL

Etiketler: steam sonbahar indirimleri
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