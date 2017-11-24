Steam, 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz Oyunlar

Sizler için Steam'de 10 TL altı fiyatına alabileceğiniz popüler oyunları listeledik.

Dünkü haberimizde en çok öne çıkan oyunlardan oluşan bir liste hazırlamıştık. Kış indirimleri öncesi en büyük indirim dönemi olan Sonbahar indirimleri 28 Kasım’a kadar geçerli. Bugün ise, Steam Sonbahar (Black Friday) indirimleri sayesinde 10 TL’nin altına düşmüş 10 oyunu sizler için listeledik.

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 6.20 TL

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%65)- İndirimli fiyat: 8.40 TL

Normal fiyatı: 34.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 8.74 TL

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL

Normal fiyatı: 29.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 4.49 TL

Normal fiyatı: 49.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 9.80 TL

Normal fiyatı: 28.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.24 TL