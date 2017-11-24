Steam, 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz Oyunlar

Dünkü haberimizde en çok öne çıkan oyunlardan oluşan bir liste hazırlamıştık. Kış indirimleri öncesi en büyük indirim dönemi olan Sonbahar indirimleri 28 Kasım’a kadar geçerli. Bugün ise, Steam Sonbahar (Black Friday) indirimleri sayesinde 10 TL’nin altına düşmüş 10 oyunu sizler için listeledik.
This War of Mine
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 6.20 TL
L.A. Noire
Normal fiyatı: 24.00 TL (-%65)- İndirimli fiyat: 8.40 TL
Hitman: Absolution
Normal fiyatı: 34.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 8.74 TL
To the Moon
Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL
METRO 2033 Redux
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL
Mirror’s Edge
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL
LIMBO
Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL
Deus Ex: Human Devolution - Director’s Cut
Normal fiyatı: 29.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 4.49 TL
Sniper Elite 3
Normal fiyatı: 49.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 9.80 TL
Dishonored
Normal fiyatı: 28.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.24 TL