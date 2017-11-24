  • Steam, 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimlerinde 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz 10 Oyun!

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Sizler için Steam'de 10 TL altı fiyatına alabileceğiniz popüler oyunları listeledik.

Dünkü haberimizde en çok öne çıkan oyunlardan oluşan bir liste hazırlamıştık. Kış indirimleri öncesi en büyük indirim dönemi olan Sonbahar indirimleri 28 Kasım’a kadar geçerli. Bugün ise, Steam Sonbahar (Black Friday) indirimleri sayesinde 10 TL’nin altına düşmüş 10 oyunu sizler için listeledik. 

This War of Mine

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 6.20 TL

L.A. Noire

Normal fiyatı: 24.00 TL (-%65)- İndirimli fiyat: 8.40 TL

Hitman: Absolution

Normal fiyatı: 34.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 8.74 TL

To the Moon

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL

METRO 2033 Redux

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL

Mirror’s Edge

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.75 TL

LIMBO

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 4.50 TL

Deus Ex: Human Devolution - Director’s Cut

Normal fiyatı: 29.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 4.49 TL

Sniper Elite 3

Normal fiyatı: 49.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 9.80 TL

Dishonored

Normal fiyatı: 28.99 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 7.24 TL

Etiketler: steam sonbahar indirimleri
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