Steam, %80 Üzerinde İndirime Giren Oyunlar

Bu yazımızda sizler için Steam'de %80 ve üzeri indirime giren oyunları listeledik.

Steam'in Sonbahar indirimleri devam ediyor. Biz de sizler için cebinize uygun ve güzel olan oyunları farklı başlıklar altında listelemeye devam ediyoruz. Bu sefer de sizin için %80'in üstünde indirime sahip iyi oyunları listeledik. 28 Kasım’a kadar geçerli olan indirimlerin bitmesine 3 gün kaldı. Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinden faydalanmak için elinizi çabuk tutun, listemizde çok cazip teklifler var.

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat: 3.10TL

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat: 3.10 TL

Normal fiyatı: 347.00 TL (-%89)- İndirimli fiyat: 37.41 TL

Normal fiyatı: 75.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 11.25 TL

Normal fiyatı: 89.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 17.80 TL

Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 8.24 TL

Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 22.34 TL

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 2.70 TL

Normal fiyatı: 62.00 TL (-%81)- İndirimli fiyat: 11.62 TL

Normal fiyatı: 89.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 13.35 TL

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 6.20 TL

Sonbahar indirimleri boyunca sizin için listeler yapmaya devam edeceğiz. Peki listemizi beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda düşüncenizi bizimle paylaşın.