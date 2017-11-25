Steam, %80 Üzerinde İndirime Giren Oyunlar

Steam'in Sonbahar indirimleri devam ediyor. Biz de sizler için cebinize uygun ve güzel olan oyunları farklı başlıklar altında listelemeye devam ediyoruz. Bu sefer de sizin için %80'in üstünde indirime sahip iyi oyunları listeledik. 28 Kasım’a kadar geçerli olan indirimlerin bitmesine 3 gün kaldı. Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinden faydalanmak için elinizi çabuk tutun, listemizde çok cazip teklifler var.
Left 4 Dead 2
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat: 3.10TL
Portal 2
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat: 3.10 TL
Valve Complate pack
Normal fiyatı: 347.00 TL (-%89)- İndirimli fiyat: 37.41 TL
Just Cause 3
Normal fiyatı: 75.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 11.25 TL
Dirt Rally
Normal fiyatı: 89.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 17.80 TL
Tomb Raider GOTY Edition
Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 8.24 TL
Deus Ex: Mankind Divided
Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 22.34 TL
Insurgency
Normal fiyatı: 18.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 2.70 TL
Metro Redux Bundle
Normal fiyatı: 62.00 TL (-%81)- İndirimli fiyat: 11.62 TL
Sleeping Dogs: Definitive Edition
Normal fiyatı: 89.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 13.35 TL
This War of Mine
Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat: 6.20 TL
Sonbahar indirimleri boyunca sizin için listeler yapmaya devam edeceğiz. Peki listemizi beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda düşüncenizi bizimle paylaşın.