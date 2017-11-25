  • Steam, %80 Üzerinde İndirime Giren Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimlerinde %80’in Üzerinde İndirime Giren Oyunlar

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Bu yazımızda sizler için Steam'de %80 ve üzeri indirime giren oyunları listeledik.

Steam'in Sonbahar indirimleri devam ediyor. Biz de sizler için cebinize uygun ve güzel olan oyunları farklı başlıklar altında listelemeye devam ediyoruz. Bu sefer de sizin için %80'in üstünde indirime sahip iyi oyunları listeledik. 28 Kasım’a kadar geçerli olan indirimlerin bitmesine 3 gün kaldı. Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinden faydalanmak için elinizi çabuk tutun, listemizde çok cazip teklifler var.
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Steam Sonbahar İndirimlerinde 10 TL'nin Altında Satın Alabileceğiniz 10 Oyun!

Left 4 Dead 2

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat:  3.10TL

Portal 2

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%90)- İndirimli fiyat:  3.10 TL

Valve Complate pack

Normal fiyatı: 347.00 TL (-%89)- İndirimli fiyat:  37.41 TL

Just Cause 3

Normal fiyatı: 75.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  11.25 TL

Dirt Rally

Normal fiyatı: 89.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat:  17.80 TL

Tomb Raider GOTY Edition

Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  8.24 TL

Deus Ex: Mankind Divided

Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  22.34 TL

Insurgency

Normal fiyatı: 18.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 2.70 TL

Metro Redux Bundle

Normal fiyatı: 62.00 TL (-%81)- İndirimli fiyat:  11.62 TL

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Normal fiyatı: 89.00 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  13.35 TL

This War of Mine

Normal fiyatı: 31.00 TL (-%80)- İndirimli fiyat:  6.20 TL

Sonbahar indirimleri boyunca sizin için listeler yapmaya devam edeceğiz. Peki listemizi beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda düşüncenizi bizimle paylaşın.

Etiketler: steam sonbahar indirimleri
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