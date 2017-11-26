Steam Sonbahar İndirimlerinde Türkçe Dil Desteği Sunan Oyunl

Steam üzerinde Türkçe dil desteğine sahip oyun bulmak zor olabiliyor. Bugün sizlere bu şekilde satın alabileceğiniz oyunları sunacağız.

Steam Sonbahar indirimleri hız kesmeden devam ediyor. Yaz ve Kış indirimleri kadar olmasa da yine binlerce oyunun indirime girdiği bu dönemde, sizlere yeni bir liste sunalım istedim. Sonuçta Steam’de binlerce oyun bulunmasına rağmen, bunların çok büyük bir kısmında Türkçe dil desteği yok. Bugün sizlere Steam Sonbahar İndirimlerinde güzel indirimler almış ve aynı zamanda Türkçe dil desteği olan oyunları listeleyeceğim.

Bu oyunların bazıları online, bazıları hikaye temalı. Özellikle hikaye temalı oyunları, en azından altyazılı olarak okuyup, konuyu anlayabileceksiniz. Umarım, listenin içerisinden hoşunuza giden oyunlar olur.

Normal Fiyatı: 99,99 TL - %66 İndirim - 33,99 TL

Askeri strateji oyunu, piyasanın en beğenilen oyunlarından birisi. Uzun süreden yüksek fiyatlara satılan oyun, bu indirim döneminde fiyatını bir hayli aşağı çekti.

Normal Fiyatı: 39 TL - %75 İndirim - 9,75 TL

SCS Software’in elinden çıkan oyun, tır oyunları arasında açık ara en ünlü yapım diyebilirim. Oyunda tırınızla işler yapacak, yeni tırlar alacak, işçiler tutup kendi şirketinizi büyüteceksiniz.

Normal Fiyatı: 80 TL - %75 İndirim - 20 TL

Dünyanın en ünlü strateji oyunlarından birisi olan Total War serisinin, 2015 çıkışlı “Atilla” oyunu kısa süreliğine indirime girdi. Oyunu Türkçe dil seçeneği ile oynayabilir ve muhteşem hikaye ve oynanışın tadını çıkartabilirsiniz.

Normal Fiyatı: 99,99 TL - %60 İndirim - 33,99 TL

Oynadığım “en iyi oyun” diyebildiğim bu oyun, fiyat konusunda oyuncuların en iyi dostudur. Her zaman en uygun fiyatları, oyuncularla buluşturan The Witcher 3, toplam saati 150 saati bulan oyun + 2 DLC paketi ile birlikte inanılmaz bir indirime girdi. Muhteşem hikayeleri Türkçe altyazı seçeneği ile yaşayabileceğiniz bu oyunu kesinlikle kaçırmamanızı öneriyorum.

Normal Fiyatı: 89 TL - %50 İndirim - 44,50 TL

Çok uzun süren erken erişimin ardından, resmi çıkışını yapan bu oyun için yaklaşık 1500-2000 saatimi harcadım. Yani, evet oyun gerçekten çok bağımlılık yaratabiliyor. Yine de, arkadaşlarınızla beraber oynanması çok daha zevkli olacaktır.

Normal Fiyatı: 199 TL - %50 İndirim - 99,50 TL

Açıkçası ben biraz FIFA taraftarıyım. Bazı oyuncuların Steam dışında oyun oynamak istemediği düşünüldüğünde PES’te tercih edilebilir. Bu sene çıkan PC sürümü, geçen senelere nazaran çok daha güzel. Futbol oyunlarını seviyorsanız, henüz çok yeni olan PES 2018’e şans verebilirsiniz.

Normal Fiyatı: 69,99 TL - %66 İndirim - 13,79 TL

Platform ve yarış temalı oyunları seviyorsanız, uzun süreler boyunca zamanınızı harcayacak bu oyunu çok seveceksiniz. Oyunda, kendi pistinizi kendiniz yaratabilirsiniz.

Normal Fiyatı: 49 TL - %25 İndirim - 36,75 TL

AAA kalitede bir oyun arıyor, ancak çok yüksek paralarından dolayı çekiniyorsanız, Hellblade tam size göre demektir. Oyun gerek hikaye yapısı gerekse de grafik kalitesi ile AAA oyunlara eşit bir biçimde çıktı. Tek fark, oyunun hikaye süresi diğer oyunlara göre daha kısa olması. Üstelik yeni olmasına rağmen Türkçe altyazı seçeneği bulunuyor.

Normal Fiyatı: 10 TL - %30 İndirim - 7 TL

Earn to Die 2’yi daha çok mobil platformda biliyoruz. Aslında oyun uzun süreden beri Steam’de bulunuyor. Yine bol bol zombi öldürüp yollar kat ettiğimiz oyunda, bolca eğlenceli vakit geçireceğiz.