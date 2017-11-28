  • Steam Sonbahar İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

Steam Sonbahar İndirimlerinin Son Gününde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

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Bugün indirimler bitiyor, bu sebeple göz atmak isteyeceğinizi düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinin bitmesine saatler kalmışken, daha sonra üzülmemeniz için hoşunuza gideceğini düşündüğümüz oyunları listeledik. İndirimlerden faydalanmak isteyen okuyucularımız elini bu sefer gerçekten de çabuk tutmalı. Lafı fazla uzatmadan sizleri listemizle baş başa bırakıyorum. Unutmadan, indirimler bugun 21:00 da bitecek.

DRAGON BALL XENOVERSE 2

Normal fiyatı: 149.00 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 59.60 TL

Tomb Raider GOTY Edition

Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  8.24 TL

Sid Meier's Civilization® V

Normal fiyatı: 49.00 TL  (-%75)- İndirimli fiyat: 12.25 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition

Normal fiyatı: 74.99 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL

PRO EVOLUTION SOCCER 2018

Normal fiyatı: 199.00 TL  (-%50)- İndirimli fiyat: 99.50 TL

Mount & Blade: Warband

Normal fiyatı: 29.99 TL  (-%66)- İndirimli fiyat: 10.19 TL

The Long Dark

Normal fiyatı: 55.00 TL  (-%60)- İndirimli fiyat: 22.00 TL

Late Shift

Normal fiyatı: 21.00 TL  (-%30)- İndirimli fiyat: 14.70 TL

Total War: ATTILA

Normal fiyatı: 80.00 TL  (-%75)- İndirimli fiyat: 20.00 TL

Deus Ex: Mankind Divided

Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat:  22.34 TL

Etiketler: steam sonbahar indirimleri
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