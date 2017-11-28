Steam Sonbahar İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinin bitmesine saatler kalmışken, daha sonra üzülmemeniz için hoşunuza gideceğini düşündüğümüz oyunları listeledik. İndirimlerden faydalanmak isteyen okuyucularımız elini bu sefer gerçekten de çabuk tutmalı. Lafı fazla uzatmadan sizleri listemizle baş başa bırakıyorum. Unutmadan, indirimler bugun 21:00 da bitecek.
DRAGON BALL XENOVERSE 2
Normal fiyatı: 149.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 59.60 TL
Tomb Raider GOTY Edition
Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 8.24 TL
Sid Meier's Civilization® V
Normal fiyatı: 49.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 12.25 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal fiyatı: 74.99 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL
PRO EVOLUTION SOCCER 2018
Normal fiyatı: 199.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 99.50 TL
Mount & Blade: Warband
Normal fiyatı: 29.99 TL (-%66)- İndirimli fiyat: 10.19 TL
The Long Dark
Normal fiyatı: 55.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 22.00 TL
Normal fiyatı: 21.00 TL (-%30)- İndirimli fiyat: 14.70 TL
Total War: ATTILA
Normal fiyatı: 80.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 20.00 TL
Deus Ex: Mankind Divided
Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 22.34 TL