Steam Sonbahar İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 10 Oyun

Bugün indirimler bitiyor, bu sebeple göz atmak isteyeceğinizi düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Sonbahar (Black Friday) indirimlerinin bitmesine saatler kalmışken, daha sonra üzülmemeniz için hoşunuza gideceğini düşündüğümüz oyunları listeledik. İndirimlerden faydalanmak isteyen okuyucularımız elini bu sefer gerçekten de çabuk tutmalı. Lafı fazla uzatmadan sizleri listemizle baş başa bırakıyorum. Unutmadan, indirimler bugun 21:00 da bitecek.

Normal fiyatı: 149.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 59.60 TL

Normal fiyatı: 54.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 8.24 TL

Normal fiyatı: 49.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 12.25 TL

Normal fiyatı: 74.99 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 29.99 TL

Normal fiyatı: 199.00 TL (-%50)- İndirimli fiyat: 99.50 TL

Normal fiyatı: 29.99 TL (-%66)- İndirimli fiyat: 10.19 TL

Normal fiyatı: 55.00 TL (-%60)- İndirimli fiyat: 22.00 TL

Late Shift

Normal fiyatı: 21.00 TL (-%30)- İndirimli fiyat: 14.70 TL

Normal fiyatı: 80.00 TL (-%75)- İndirimli fiyat: 20.00 TL

Normal fiyatı: 148.99 TL (-%85)- İndirimli fiyat: 22.34 TL