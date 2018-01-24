Steam, Kış İndirimleri’nin ardından Şubat ayında Lunar New Year indirimlerine başlayacak. İndirimlerin 4 gün sürmesi planlanıyor.

Steam’i uzun süreden beri kullananlar hatırlayacaktır, Steam Kış İndirimleri’nden sonra Şubat aylarında Lunar New Year(Yeni Ay Yılı) indirimleri geliyordu. 2017’de ne olduğunu bilmediğimiz bir sebepten ötürü gerçekleşmeyen Yeni Ayı Yılı indirimleri, 2018’de geri dönecekmiş gibi duruyor.

Steam Database tarafından paylaşılan bir tweet’e göre 15 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında yeni bir Steam indirim sezonu bizleri bekliyor. Steam’in sonbaharda yaptığı art arda indirimler düşünüldüğünde 15 Şubat’ta başlayacak indirimin kabul edilebilir bir tarihte çıkacağını görüyorum. Hala PUBG gibi pek çok oyunun indirime girmediği düşünüldüğünde, bu indirimlerin çıkmasını iple çeken pek çok kişi bulunuyor.

Steam Database’in gönderisine göre bu bilgiler Steam’in yeni oyun doğrulama platformu Steam Direct üzerinden sızdırıldı. Steam Direct, Greenlight’ın yerine geçen ve oyun yayınlamayı daha kolay bir hale getiren özellik.

Cadılar Bayramı, Sonbahar (Black Friday) ve Kış İndirimleri’nin ardından gelecek bu indirimlere talep bakalım nasıl olacak. Steam, sizce de son zamanlarda çok fazla indirim yapmaya başlamadı mı?