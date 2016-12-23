Steam Tamamen Çöktü, Dünya Genelinde Steam'e Erişilemiyor!

An itibariyle oyuncular, dijital oyun platformu Steam'e hiçbir şekilde erişemiyor. Bu erişim probleminin neden yaşandığına dair bir bilgi ise henüz yok.

Dünya genelindeki en büyük dijital oyun platformu Steam'de dün itibariyle Steam Kış İndirimleri başlamıştı. Kış indirimlerinin başlamasından kısa bir süre sonra platformda yoğunluk olduğu gözlenirken an itibariyle Steam tamamen çöktü.

Steam Status isimli Twitter hesabı Steam'in çökmesinden kısa bir süre önce Steam'in aktif olup olmadığını gösteren sitesinin anlık ziyaretçi sayısını paylaşarak "Steam çökmüş olabilir" başlıklı bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımdan birkaç dakika sonra dünyanın hemen hemen her ülkesinden Steam platformuna erişemediğini belirtti. Bu erişim yasağının neden olduğu ise henüz bilinmiyor ancak görünüşe göre platform, indirim dönemindeki yoğunluğu kaldıramadı. Öte yandan bunun bir siber saldırı olabileceği yönünde de iddialar gündemde.

Peki Steam ülkemizde yasaklandı mı?

Bildiğiniz gibi şu anda Twitter ve YouTube gibi platformlara VPN servislerini kullanmayan kullanıcılar (hatta bazı VPN kullanıcıları bile) erişim konusunda güçlük çekiyor. Bu nedenle de ülkemizdeki Steam kullanıcıları platformun ülkemizde yasaklandığına yönelik tweetler paylaşsa da şimdilik böyle bir şey olmadığını, Steam'in dünya genelinde çöktüğünü de tekrar belirtelim.

Güncelleme: Steam platformu tekrar normale döndü ve Steam'in birkaç saat boyunca kapalı kalmasındaki nedenin ise PhantomSquad isimli hacker grubu tarafından üstlenilen DDoS saldırısı olduğu söylendi.