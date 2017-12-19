Steam Topluluğu Çin'de Engellendi!

Çin'den Steam'e erişen oyuncular Cuma gününden beri büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Nitekim Steam Topluluğu (Community) ve buraya bağlı çalışan birçok servis Çin'de engellendi.

Açıkçası şu an için bu engellemenin sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Steam Topluluğu ile birlikte oyunlara özel forum sayfaları, forumla ilintili diğer sayfalar, oyuncuların profil sayfaları ve Steam envanterleri gibi birçok sayfa engellemeden nasibini almış durumda.

Haberi hazırladığımız sıralarda, Çin'den Steam'in kendisine halen erişilebiliyor. Çinli oyuncular şu an halen oyunlarına erişebilir ve yeni oyun satın alabilir durumdalar. Ama oyunlarla ilgili bütün muhabbetin döndüğü platformlar kendileri için yasak bölge haline gelmiş vaziyette.

Başta da belirttiğimiz gibi, yasağın gerekçesi ve Steam erişiminin de kısıtlanıp kısıtlanmayacağı şu an için bilinmiyor. Ancak çeşitli komplo teorileri de yok değil. Bunlardan biri ise Çin'in, Steam'e rakip olarak piyasaya sürülen WeGame için pazar payı açmak istiyor olabileceği yönünde.