Steam VR Büyük Odalarda Çalışmayı Destekleyecek

Stem geliştirdiği yeni bir sistemle birlikte, VR kullanımında daha büyük bir odayı kullanabileceksiniz.

Normalde eğer Steam'in uyumlu VR sistemini kullanırsanız, VR kullanırken bulunabileceğiniz alan 4x4 metrelik bir kare şeklinde alanda tıkılıp kalmak zorunda kalırdınız. İşte bu tam VR oyunlarına dalmışken sağa sola çarpma korkunuz biraz olsun azalıyor. Çünkü Valve 2018 yılından itibaren sunacağı SteamVR Tracker 2.0 ile birlikte 10x10'luk bir alana kavuşacağımızın müjdesini verdi.

Temelde 2 tracker koymak yerine 4 tracker koyularak elde edilen yöntemle beraber, VR sistemiyle odanızın tamamını kullanma gibi özelliklerin önü açılmış olacak. Yine de tüm bu sistemlerin şu an var olan HTC Vive VR setleriyle uyumlu olup olmayacağı bilinmiyor. Muhtemelen yeni trackerlara uyumlu yeni bir VR setinin çıkarılacağı söylentiler arasında.

Yeni alanın da öyle çok büyük sınırlara sahip olmadığı düşünülebilir, ancak eski trackerlarla bile inanılmaz oyunlar geliştirebilen oyun geliştiricilerinin, bir de kendilerine eklenen alanla birlikte neler yapabileceklerini düşünmeden edemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Steam VR da sanki tüm bu VR pazarında sessiz bir rakip gibi değil mi sizce de?