Steam Yaz İndirimlerinde Alabileceğiniz 10 TL Altı Oyunlar!

Steam yaz indirimlerinin bitmesine az kaldı. Biz de paranızın büyük kısmını harcadığınızı düşünerek başarılı bulduğumuz 10 TL altı oyunları listeledik.

Uzunca bir süreden beri beklediğimiz Steam Yaz İnidirimleri’nin sonuna yaklaşıyoruz. Binlerce hatta milyonlarca oyuncu alacağı oyunları satın aldı ve cüzdanları bu zamana kadar boşalttı, ancak hala köşede kalmış bir kaç TL’niz varsa sizlere önereceğimiz 10 TL altı oyunlar hoşunuza gidebilir. Yaptığımız bu listede normalde fiyatı yüksek olmasına rağmen girdiği devasa inidirmlerle fiyatı 10 TL’nin altına düşen oyunları listeledik.

Bu oyunların bazılarının çıkmalarının üzerinden uzun seneler geçse de günümüzde hala rahatlıkla oynanabilecek kalitedeler.

Sizler için hazırladığımız 10 TL altı 14 oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 - 39 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 9,75 TL

Left 4 Dead 2 - 31 TL - %90 İndirim - Yeni Fiyat: 3,10 TL

- 31 TL - %90 İndirim - Mount and Blade: Warband - 29,99 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 7,49 TL

Metro 2033 Redux - 31 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 7,75 TL

- 31 TL - %75 İndirim - Outlast - 31 TL - %85 İndirim - Y eni Fiyat: 4,65 TL

- 31 TL - %85 İndirim - Y Tomb Raider – 34,99 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 8,74 TL

To the Moon - 18 TL - %80 İndirim - Yeni Fiyat: 3,60 TL

- 18 TL - %80 İndirim - Dont Starve - 24 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 6 TL

- 24 TL - %75 İndirim - The Walking Dead - 39 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 9,75 TL

- 39 TL - %75 İndirim - Dishonored – 28,99 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 7,24 TL