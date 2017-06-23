Steam Yaz İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 12 Oyun!

Dün akşam saatlerinde başlayan Steam yaz indirimleri bugün de tüm hızıyla devam ediyor. 5 Temmuz’a kadar sürecek indirimlerde toplamda 10.656 oyun indirime girdi. Bu oyunların dışında DLC, yazılım ve diğer Steam ürünleri de indirime girerken sizlere bu indirimlerde satın alabileceğiniz fiyat/performans oyunlarını listeleyeceğiz. Hepsi en iyi oyunlar olmasalar da, gözümüze çarpan en iyi indirim oyunları olarak gözüküyorlar. İlerleyen günlerde yeni öneri haberleri ile karşınıza çıkacağız.
Steam Fiyat/Performans oyun önerileri
- ABZU - 31 TL - %70 İndirim - Yeni Fiyat: 9,30 TL
- Grand Theft Auto V - 179 TL - %50 İndirim - Yeni Fiyat: 89,50 TL
- Counter-Strike: Global Offensive - 24 TL - %33 İndirim - Yeni Fiyat: 16,08 TL
- Valve Complete Pack - 346 TL - %91 İndirim - Yeni Fiyat: 29,77 TL
- Portal 2 - 31 TL - %90 İndirim - Yeni Fiyat: 3,10 TL
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition- 59 TL - %80 İndirim - Yeni Fiyat: 11,80 TL
- To the Moon - 18 TL - %80 İndirim - Yeni Fiyat: 3,60 TL
- Batman Arkham City Game of the Year Edition - 31 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 7,75 TL
- Just Cause 3 - 75 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 18,75 TL
- BioShock Remastered - 31 TL - %67 İndirim - Yeni Fiyat: 10,23 TL
- Rise of the Tomb Raider - 89 TL - %60 İndirim - Yeni Fiyat: 35,60 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 74,99 TL - %50 İndirim - Yeni Fiyat: 37,49 TL