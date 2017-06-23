Steam Yaz İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 12 Oyun!

Steam yaz indirimlerinin gelmesi ile birlikte cüzdanlar boşalıyor. %90'a kadar inanılmaz düşüşler yaşayan oyunlar, birçok kişi için 'tüm yaz oyunla geçecek' demek oluyor. Biz de sizler için bu yaz oynayabileceğiniz oyunları listeledik.

Dün akşam saatlerinde başlayan Steam yaz indirimleri bugün de tüm hızıyla devam ediyor. 5 Temmuz’a kadar sürecek indirimlerde toplamda 10.656 oyun indirime girdi. Bu oyunların dışında DLC, yazılım ve diğer Steam ürünleri de indirime girerken sizlere bu indirimlerde satın alabileceğiniz fiyat/performans oyunlarını listeleyeceğiz. Hepsi en iyi oyunlar olmasalar da, gözümüze çarpan en iyi indirim oyunları olarak gözüküyorlar. İlerleyen günlerde yeni öneri haberleri ile karşınıza çıkacağız. Steam Fiyat/Performans oyun önerileri ABZU - 31 TL - %70 İndirim - Yeni Fiyat: 9,30 TL Grand Theft Auto V - 179 TL - %50 İndirim - Yeni Fiyat: 89,50 TL Counter-Strike: Global Offensive - 24 TL - %33 İndirim - Yeni Fiyat: 16,08 TL Valve Complete Pack - 346 TL - %91 İndirim - Yeni Fiyat: 29,77 TL Portal 2 - 31 TL - %90 İndirim - Yeni Fiyat: 3,10 TL Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition- 59 TL - %80 İndirim - Yeni Fiyat: 11,80 TL To the Moon - 18 TL - %80 İndirim - Yeni Fiyat: 3,60 TL Batman Arkham City Game of the Year Edition - 31 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 7,75 TL Just Cause 3 - 75 TL - %75 İndirim - Yeni Fiyat: 18,75 TL BioShock Remastered - 31 TL - %67 İndirim - Yeni Fiyat: 10,23 TL

Rise of the Tomb Raider - 89 TL - %60 İndirim - Yeni Fiyat: 35,60 TL The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - 74,99 TL - %50 İndirim - Yeni Fiyat: 37,49 TL