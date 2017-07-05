Steam Yaz İndirimlerinin Son Günü İçin En İyi 10 Oyun!

Steam yaz indirimleri bu akşam 20.00'da bitiyor. Biz de sizlere henüz indirimler bitmemişken 10 oyun önerdik. Elinizi çabuk tutun. Son saatlerde Steam yine kitlenme olaylarına maruz kalabilir.

22 Haziran’da başlayarak milyonlarca oyunun satılmasını sağlayan Steam yaz indirimlerinin sonuna geldik. 10 binlerce oyunun indirime girdiği yaz indirimleri yine dolu dolu geçti ve yaz aylarında oynamak için güzel stoklar oluşturmamızı sağladı. Eğer hala birkaç oyun almayı kafasına koyup da alamayan varsa bu akşam saat 20.00’a kadar vakti var. Bizler de size Steam yaz indirimlerinin son gününde alabileceğiniz 10 uygun oyunu paylaşacağız. Bu oyunlar gerek büyük indirimleri gerekse de başarılı grafik ve hikaye yapıları sayesinde bizlerin ilgisini çekti.

The Witcher 3 - 71,99 TL - %50 indirim - Yeni Fiyat: 37,49 TL

Oyun dışında 2 muhteşem DLC paketinin de içerisinde olduğu sürümdür. The Witcher 3 birbirinden farklı 3 muhteşem hikayeyi sizlere sunuyor.

Rise of the Tomb Raider - 89 TL - %60 indirim - Yeni Fiyat: 35,60 TL

Tomb Raider'ın son mücadelesinde ona eşlik etmek istemez misiniz?

Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY - 59 TL - %80 indirim - Yeni Fiyat: 11,80 TL

Yakında yeni oyunu çıkacağı için eski oyunla bir hazırlık yapalım istedik.

Valve Complate Pack - 346 TL - %91 indirim - Yeni Fiyat: 29,77 TL

Toplam 19 Valve oyununu içerisinde barındıran muhteşem bir paket. Ayrıca merak edenlere söyleyelim, içerisinde Counter Strike: Global Offensive de var.

BioShock: The Collection - 99 TL - %75 indirim - Yeni Fiyat: 24,75 TL

BioShock efsanesine bütün halde ulaşın ve yaz aylarında bu efsane seriyi bitirin.

Don’t Starve Together - 24 TL - %35 indirim - Yeni Fiyat: 15,60 TL

Don't Starve Together, arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız RPG kökenli son derece hoş bir oyun.

Just Cause 3 - 75 TL - %75 indirim - Yeni Fiyat: 18,75 TL

Hikayeden ziyade bol kaos arayan oyuncular için muhteşem bir açık dünya oyunudur.

This War of Mine - 31 TL - %80 indirim - Yeni Fiyat: 6,20 TL

Savaşı halkın gözünden anlatıp, savaşın ne kadar kötü olduğunu gösteren özel bir oyun.

Inside+Limbo - 49 TL - %59 indirim - Yeni Fiyat: 19,98 TL

İki muhteşem oyun. Her ikisinde de öğrenecek çok şey var.

Euro Truck Simulator 2 Essentials - 119 TL - %78 indirim - Yeni Fiyat: 26,76 TL

ETS 2'yi tüm genişleme paketleri ve aksesuarları birlikte satın alın.

Steam yaz indirimleri bitmeden alınması gereken farklı oyunlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz.