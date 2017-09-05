Steam Yetişkin İçerikli Oyunları Yeniden Satışa Çıkardı!

Steam, daha önce kaldırdığı pornografik oyunları küçük sansürlerle yeniden mağazaya koydu.

Valve’nin pornografi karşısındaki tutarsız tavrı devam ediyor. Steam’de bazı yetişkin içerikli oyunlar kaldırılırken bazılarının satışına devam ediliyor. Steam’ın neye göre oyunları mağazadan çektiği hala anlaşılabilmiş değil.

House Party ve Strangers in a Strange Land gibi oyunlar mağazadan kaldırılmışken benzer içerikli pornografik oyunların Steam’deki satışına devam ediliyor. Muhtemelen yoğun bir şikayet almadığı sürece de satışa devam edecek.

House Party, bazı sansürlemelerle Temmuz ayında yeniden mağazaya gelmişti. Strangers in a Strange Land da geçtiğimiz ay mağazaya geri geldi. Oyun bir puzzele oyunu olsa da pornografik içeriklere sahip.

Her ne kadar bu oyunlar Steam’a sansürlenmiş olarak geri dönse de küçük bir patch ile sansürler kaldırılabilir. Sonuç olarak Steam yine pornografik oyun satmış olacak.

The Witcher 3 gibi oyunlarda da oldukça yetişkin içerikli sahneler bulunuyor fakat oyunun genel teması farklı olduğu için Steam bunu pornografik olarak kabul etmiyor. Bu nedenle Steam’ın pornografik oyunlar hakkındaki politikası hala bir soru işareti.