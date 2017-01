Steam, Yılın En Çok Satan 100 Oyununu Açıkladı!

Kış İndirimleri ile şu anda deli gibi oyun satan Steam, aynı zamanda 2016’da en çok satan 100 oyununu da duyurdu.

Steam artık dünyanın en büyük oyun satış platformu haline geldi. Özellikle kutulu oyun satışlarına göre daha uygun fiyata oyun satan, aynı zamanda Yaz, Kış, Kara Cuma derken neredeyse 2-3 ayda bir sağlam indirim dönemlerini barındıran ve her hafta ortası ile hafta sonu belli indirimler uygulayarak oyuncuların gönlünde taht kuran Valve’in bu mekanı, şu anda Kış İndirimleri ve aynı zamanda Steam Ödülleri’nin yanı sıra şimdi de 2016’da en çok sattığı oyunları listeledi.

Gerçi listeye baktığımızda sadece oyun değil, DLC ve ek paketleri ve hatta ücretsiz oyunları da görmekteyiz. Yani sadece oyun listesi değil, genel bir liste olduğundan bahsetmek gerek. Son olarak Steam’in sıralamayı 1-2-3 şeklinde değil, Platin, Altın, Gümüş şeklinde 12’şerli kategoriler halinde sunduğundan da bahsedelim ve listemize geçelim.

Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Platin

Dota 2

Grand Theft Auto V

The Division

Rocket League

The Witcher 3: Wild Hunt

Counter Strike: Global Offensive

Fallout 4

Xcom 2

Total War: Warhammer

Sid Meier’s Civilization VI

No Man’s Sky

Dark Souls III

Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Altın

Stellaris

Doom

Stardew Valley

Dead by Dylight

H1Z1: King of Kill

Arma III

Warframe

Rise of the Tomb Raider

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

ARK Survival Evolved

Team Fortress 2

Call of Duty: Black Ops III

Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Gümüş

Far Cry: Primal

Cities: Skylines

Smite

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls Online

Dying Light: The Following Enhanced Edition

Hearts of Iron IV

Sid Meier’s Civilization V

Europa Universals IV

War Thunder

Rust

Watch Dogs 2

Subnautica

PAYDAY 2

Planet Coaster

Deus Ex: Mankind Divided

Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Bronz

Euro Truck Simulator 2

The Sims 3

Mafia III

Grim Dawn

Undertale

Path of Excile

Scrap Mechanic

Astroneer

American Truck Simulator

Age of Empires II HD Edition

Slime Rancher

Don’t Starve Together

DayZ

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

YouTubers Life Xmas Special

Football Manager 2016

Battlerite

Terraria

H1Z1: Just Survive

Train Simulator 2017

Darkest Dungeon

Left 4 Dead 2

Dragon Ball Xenoverse 2

Dragons Dogma Dark Arisen

Kerbal Space Program

Farming Simulator 17

Steam Controller

Tree of Savior

Borderlands The Pre-Sequel

Battlefleet Gothic: Armada

Call of Duty: Infinite Warfare

Hitman

Final Fantasy XIV

Crusader Kings II

Total War: Atilla

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Dishonored

Life is Strange

Knight Online

Squad

Dishonored 2

Far Cry 4

Borderlands 2

Factario

Starbound

Just Cause 3

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Street Fighter V

7 Days to Die

Final Fantasy X/X-2 HD Remastered

Endless Legend

Elite Dangerous

Totar War: Rome II

The Forest

Rimworld

NBA 2K17

Football Manager 2017

Garry’s Mod

Firewatch

The Culling