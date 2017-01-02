Steam, Yılın En Çok Satan 100 Oyununu Açıkladı!

Steam artık dünyanın en büyük oyun satış platformu haline geldi. Özellikle kutulu oyun satışlarına göre daha uygun fiyata oyun satan, aynı zamanda Yaz, Kış, Kara Cuma derken neredeyse 2-3 ayda bir sağlam indirim dönemlerini barındıran ve her hafta ortası ile hafta sonu belli indirimler uygulayarak oyuncuların gönlünde taht kuran Valve’in bu mekanı, şu anda Kış İndirimleri ve aynı zamanda Steam Ödülleri’nin yanı sıra şimdi de 2016’da en çok sattığı oyunları listeledi.
Gerçi listeye baktığımızda sadece oyun değil, DLC ve ek paketleri ve hatta ücretsiz oyunları da görmekteyiz. Yani sadece oyun listesi değil, genel bir liste olduğundan bahsetmek gerek. Son olarak Steam’in sıralamayı 1-2-3 şeklinde değil, Platin, Altın, Gümüş şeklinde 12’şerli kategoriler halinde sunduğundan da bahsedelim ve listemize geçelim.
Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Platin
Dota 2
Grand Theft Auto V
The Division
Rocket League
The Witcher 3: Wild Hunt
Counter Strike: Global Offensive
Fallout 4
Xcom 2
Total War: Warhammer
Sid Meier’s Civilization VI
No Man’s Sky
Dark Souls III
Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Altın
Stellaris
Doom
Stardew Valley
Dead by Dylight
H1Z1: King of Kill
Arma III
Warframe
Rise of the Tomb Raider
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
ARK Survival Evolved
Team Fortress 2
Call of Duty: Black Ops III
Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Gümüş
Far Cry: Primal
Cities: Skylines
Smite
The Elder Scrolls V: Skyrim
The Elder Scrolls Online
Dying Light: The Following Enhanced Edition
Hearts of Iron IV
Sid Meier’s Civilization V
Europa Universals IV
War Thunder
Rust
Watch Dogs 2
Subnautica
PAYDAY 2
Planet Coaster
Deus Ex: Mankind Divided
Steam’de 2016 Yılında En Çok Satanlar: Bronz
Euro Truck Simulator 2
The Sims 3
Mafia III
Grim Dawn
Undertale
Path of Excile
Scrap Mechanic
Astroneer
American Truck Simulator
Age of Empires II HD Edition
Slime Rancher
Don’t Starve Together
DayZ
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition
YouTubers Life Xmas Special
Football Manager 2016
Battlerite
Terraria
H1Z1: Just Survive
Train Simulator 2017
Darkest Dungeon
Left 4 Dead 2
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragons Dogma Dark Arisen
Kerbal Space Program
Farming Simulator 17
Steam Controller
Tree of Savior
Borderlands The Pre-Sequel
Battlefleet Gothic: Armada
Call of Duty: Infinite Warfare
Hitman
Final Fantasy XIV
Crusader Kings II
Total War: Atilla
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Dishonored
Life is Strange
Knight Online
Squad
Dishonored 2
Far Cry 4
Borderlands 2
Factario
Starbound
Just Cause 3
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
Street Fighter V
7 Days to Die
Final Fantasy X/X-2 HD Remastered
Endless Legend
Elite Dangerous
Totar War: Rome II
The Forest
Rimworld
NBA 2K17
Football Manager 2017
Garry’s Mod
Firewatch
The Culling
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