Ubisoft'un Kayak Oyunu Steep Bu Haftasonu Ücretsiz!

Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya spor oyunu Steep, 10 Mart - 13 Mart arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Geçtiğimiz yılın sonlarında doğru piyasaya çıkan, bugüne kadar geliştirilen en detaylı kayak sporu oyunu olarak da adından sıkça söz ettiren Ubisoft'un açık dünya spor oyunu Steep, bu haftasonuna özel 10 Mart - 12 Mart 2017 tarihlerinde ücretsiz olarak oynanabilecek.

Ancak 3 günlük oynanış süresinden kaybetmemeniz için bir yöntem geliştiren Ubisoft, şimdiden Steep oyununu PC ve PS4 kullanıcıları için ücretsiz indirmeye açmış durumda. Yine de oyunu indiren kullanıcılar oyuna giriş yapabilmek için 10 Mart tarihini bekleyecek. 10 Mart tarihinde başlayacak ve üç gün devam edecek ücretsiz Steep deneyimi, Xbox One, PC ve PS4 platformları için geçerli olacak.

3 gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek oyun, 13 Mart tarihinde tekrar ücretli haline geri dönecek. Eğer bu süre içinde oyunu beğendiyseniz, Ubisoft 15 Mart tarihinde oyunun fiyatında %40'lık bir indirim yapacağını da belirtiyor. Eğer üç gün ücretsiz bir şekilde bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız 17GB'ı da gözden çıkarmanız gerek. Bu bağlantıya giderek oyunun tüm platformlar için indirme bağlantılarına ulaşabilirsiniz.