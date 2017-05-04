Hawking: 2117’ye Kadar Dünya’yı Kesinlikle Terk Etmeliyiz!

Albert Einstein’in ardından dünyanın en büyük dahisi olarak görülen Stephen Hawking, insanlığa olan uyarılarına devam ediyor.

Dünyanın geleceğiyle ilgili uyarılarda bulunmaya devam eden Stephen Hawking, yine pek de hoşumuza gitmeyecek bazı açıklamalarda bulundu. 2117 yılına kadar Dünya’yı muhakkak terk etmemiz gerektiğini söyleyen İngiliz bilim insanı, buna sebep olarak nükleer savaş ihtimallerini, küresel ısınmayı ve tasarlanan genetik virüsleri gösterdi.

Daha önce de duyduğu endişeleri katıldığı platformlarda dile getiren Hawking, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitler ve nüfus artışı konusundaki görüşlerini belirtmişti.

Şimdilerde eski bir öğrencisi olan Christophe Galfard ile dünyayı gezmeye hazırlanan Hawking, insanlığın uzayda yaşaması için ne gibi hazırlıklar yapması gerektiğiyle ilgili araştırmalarda bulunacak.

Bilim insanı, daha önce teknolojinin insanlığın geleceğini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda da endişelerini dile getirmiş, eğer dünya hükümeti kurulmazsa 'mahvolacağımızı' söylemişti.