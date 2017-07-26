Hawking’den Herkesi Korkutacak Dünya Dışı Yaşam Açıklaması

"Stephen Hawking'in Favori Yerleri" isimli belgeselden alıntılanan konuşmasında Hawking, uzaydaki kaynağı bilinmeyen yaşamla ilgili korkutan açıklamalarda bulunuyor.

Belgeselde Gliese 832c ismindeki gezegende olası yaşam ihtimalinden bahseden Hawking, buradan her an sinyaller alabileceğimizi söylüyor. Böyle bir durumda yapmamız gereken şeyin çok açık olduğunu söyleyen Hawking, ‘Elbette cevap vermeyeceğiz!’ diyor. Aksinin ise hiç de akıllıca bir hareket olmayacağını düşünüyor.

Dünya dışı bir uygarlıkla tanışmayı, ABD’lilerin Batı medeniyetiyle karşılaşması gibi bir kıyaslamada bulunan Hawking, bunun sonucunun iyi olmayacağı yorumunda bulunuyor. O’na göre uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya’ya geliş amacı, ‘selam Dünyalı, biz dostuz’ gibi bir niyetle olmayacak.

Geçtiğimiz dönemde katıldığı bir konferansta 10 yıl içerisinde Mars’a gidilmesi gerektiğini söyleyen Hawking, 30 yıl içinde de Ay’a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. İnsanoğlunun yavaş yavaş Dünya’yı terk etmesi gerektiğini söyleyen Hawkig, ABD Başkanı Donald Trump’ı ise bu zamana kadar görülmüş en yanlış politikayı benimsemesi (iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı tepkisiz kalması) sebebiyle ağır şekilde eleştirmişti. Hawking, konuşmasını şu şekilde tamamlamıştı:

"Burada yerimiz giderek daralıyor ve gidilebilecek tek yer diğer dünyalar. Artık diğer güneş sistemlerini de keşfetme zamanı geldi. Dış dünyaya yayılmak bizi kendi sonumuzu getirmekten kurtaracak tek şey olabilir. İnsanoğlunun Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum."