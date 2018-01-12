50 yıldır amansız bir hastalıkla mücadele eden ve hayatta kalmayı başaran Stephen Hawking, bu kez de depresyon hakkında verdiği öğütlerle kendisine hayran bıraktırdı.

Onu çoğu kimse ‘felaket tellalı’, ‘dünyanın yakında yok olacağını söylemekten başka bir şey söylemiyor’, ‘yine ne zaman ölecekmişiz?’ cümleleriyle tanımlıyor ama bir bilim insanı bir konunun üzerinde bu kadar yoğun şekilde duruyorsa, ona kulak vermek lazım. Hele ki bu Stephen Hawking gibi zekasıyla bizlere her daim ışık tutan ve engin bilgilere sahip olan bir kişiyse.

Sık sık konuşmalar yapan Hawking, son konuşmasında depresyonla mücadele eden insanlara öğütler verdi. Depresyonu, tam da alanı olan kara deliklere benzeten Hawking, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu dersin konusu şu, kara delikler aslında göründükleri gibi değillerdir. Bir zamanlar sandığımızın aksine, sonu olmayan birer hapishane değiller. Kara delikten çıkmak mümkün, ister kara deliğin dışına ister başka bir evrene doğru. Yani eğer bir kara deliğin içindeymiş gibi hissediyorsanız, asla vazgeçmeyin, bir çıkış yolunuz var."

Royal Institute of London'da, 400 kişinin karşısında yaptığı bu konuşma o kadar dikkat çekti ki, Hawking, internet dünyasının yine en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Konuşma esnasında Hawking’in yanında kızı Lucy de vardı. Babasının zihinsel formuyla ilgili konuşan Lucy, “Onun bu yaşama isteğini ve tüm kaynaklarını, enerjisini, zihinsel odağını azimle yola devam etmeye harcaması gerçekten kıskanılası. Öte yandan bu yola devam etme azminin tek amacı hayatta kalmak değil, sıradışı işler çıkarmak, kitaplar yazmak, dersler vermek ve engelli insanlara ilham kaynağı olmak" dedi.

Hawking bir yandan acımasız hastalığına karşı müthiş bir mücadele veriyor, bir yandan da müthiş bilgi birikimini ve retorik kabiliyetini bizlere aktarmaya devam ediyor. Her anlamda müthiş bir insan.