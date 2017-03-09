Stephen Hawking'ten 'Dünya Hükümeti' Kurulması Önerisi

İnsanın saldırganlık içgüdüsünün teknoloji sebebiyle bir yıkıma dönüşebileceğini söyleyen ünlü fizikçi Stephen Hawking, bu tehlikeyi bertaraf etmek için ‘dünya hükümeti’nin kurulması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle paralellik gösteren ‘felaketvari’ yorumlarıyla dünyaya öngörülerini açıklayan ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanın ırkının sonunu getirecekse teknolojinin getireceğini ve bunun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın tehlikeleri hakkında da yorumlarda bulunan ve tehditlerin daha erken tespit edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Hawking, medeniyet kavramının başlangıcından itibaren saldırganlığın hayatta kalma işlevli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Darwinci evrim gereği, bu bizim genlerimizle ilişkili. Ancak şimdi, bu saldırganlığın nükleer ya da biyolojik savaş yoluyla bizi yok etmesi mümkün. Mantığımız ve aklımız yoluyla, bu içgüdümüzü kontrol etmemiz gerekiyor."

Bu söylemlerinin ardından bir tür ‘dünya hükümeti’ kurulmasının artık elzem olduğunu söyleyen Hawking, bunun da başka sorunlara (tiranlık) dönüşebileceği uyarısında bulundu. Sanki kendisi hakkında oluşan ‘felaket tellallığı’ kanısına vurgu yapar gibi "Tüm bunlar kulağa 'felaket haberi vermek' gibi gelse de, ben iyimserim" diyen Hawking, insanlığın silkinerek tüm bu zorlukların üstesinden gelebileceğini belirtti.