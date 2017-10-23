Stephen Hawking’in Doktora Tezi Erişime Açıldı!

Modern bilimin en büyük savunucularından olan astronomi, matematik ve fizik dehası Stephen Hawking, bilim insanı olmasını sağlayan doktora tezini internet üzerinden yayımladı. Çalışma, insanoğlunun uzay ve kara deliklerin fiziği hakkında yürüttü en kapsamlı içeriği sunuyor.

Modern bilimin kurucularından olan ve uzun yıllardır tekerlik sandalyeye mahkum kalan efsanevi bilim insanı Stephen Hawking, doktora eğitimini erken yaşta tamamlayıp fizik, matematik ve evren bilimi gibi çeşitli alanlarda ter döktü. Kariyerine sayısız ödülle devam etti ancak yaptığı onlarca araştırma ve yazdığı bir o kadar kitap varken, onun genç yaşta doktor ünvanını almasını sağlayan çalışması asla unutulmadı.

Kara delik teorileri hayata geçirildiğinde Stephen Hawking’in çalışmalarından faydalanıldığını düşünmüş müydünüz? Evrene yönelik merakımızı gidermenin şimdi daha kolay bir yolu var. Dahi bilim insanının bu önemli çalışması, artık internet üzerinden erişilebilir durumda. 1966 tarihinde kalem alınan bu tez, ilk defa halka açık hale getiriliyor. Hawking’in ise bununla ilgili birkaç sözü var: “Dünyadaki insanlara yıldızlara bakmak için değil, önce aşağıya bakmak için ilham vermeyi umuyorum”

Çalışmayı okumak ya da okuyabilmek her ne kadar heyecan verici olsa da, bunun kolay olmayacağını belirtelim. Hawking, mevcut yer çekimi teorisine meydan okumak için evrenin sürekli genişlediği tezini ileri sürüyor. Çalışmada, yer ve zaman tekilliklerinin kaçınılmaz oluğunu gösteren bir yer çekimsel ışınım ve genişleme modeli bulunuyor.

Çalışmayı artık tüm dünya kamuoyuyla paylaşmış olan Cambridge Üniversitesi, halk tarafından en çok talep edilen çalışmanın da bu olduğunu açıkladı. Ayrıca bundan sonraki tüm Cambridge Üniversitesi mezunları, tezlerini açık kaynak olarak paylaşmak zorundalar. Dolayısı ile Stephen Hawking’in çalışması için yapılan bu hareket, sembolik bir anlam da içeriyor.

Bilim dünyasında ne çalışmanın ne da bunu yanlış olsa dahi paylaşmanın korkusu var. Ancak gerçek meselenin çalışmak olduğunu kavrayan toplumlar, Hawking gibi dehaları ortaya çıkartabiliyorlar.