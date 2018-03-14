Stephen Hawking'in İnsanlığın Geleceği Hakkındaki 6 Tahmini

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye onlarca bilimsel çalışma, tahmin ve tavsiye kaldı.

Bilim dünyası, insanlığın daha parlak bir geleceğe sahip olması için hayatını bilime adayan en önemli isimlerden biri olan Stephen Hawking’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. ALS hastalığı yüzünden 21 yaşında oturduğu tekerlekli sandalyede ömrü boyunca insanoğluna hizmet eden ve kuantum fiziği, kara delikler gibi en üst seviye fizik konularında çalışmalar gerçekleştiren Hawking, ölmeden önce insanlığa daha iyi bir geleceğe sahip olmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte Stephen Hawking’in İnsanlığın Geceleği Hakkında 6 Tahmini ve Tavsiyesi

1- Uzaylılarla İlk Karşılaşma

‘’Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, Kolomb Amerika'ya ilk ayak bastığında yerli Amerikalıların durumu nasılsa, bizim de durumumuz öyle olur. Bu yüzden istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için, kendimizi daima geliştirmeliyiz.’’

2- Yeni Dünyalar Bulmak

‘’İklim değişikliği, asteroid çarpması, salgın hastalıklar ve aşırı nüfus insanlığı yok edecek. 100 yıl içinde Dünya'yı terk etmeliyiz.’’

3- Yapay Zeka

‘’Bilgisayarlar, yapay zeka sayesinde önümüzdeki yıllar içinde insanları alt edecek.’’

4- Uzaylılarla İletişim

Hawking’e göre uzaylılar için şu anda herhangi bir tehdit ya da önem arz etmiyoruz. Bu nedenle uzaylı uygarlıklar bizimle iletişime geçme gereksinimi duymuyorlar.

5- Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan Çekilmek İstemesi

‘’Şimdi harekete geçersek önleyebiliriz. İklim değişikliğinin belirtilerini inkar ederek ve Paris İklim Anlaşması’ndan çıkarak Donald Trump, güzel gezegenimize kaçınılamaz çevresel zararlar verebilir ve bizim için, çocuklarımız için doğal yaşamı tehlikeye sokabilir. Küresel ısınmanın geri döndürülemeyeceği son noktaya çok yaklaştık. Trump’ın hamlesi, Dünya’yı 250 decerelik ve sülfirik asit yağmurlarının yaşandığı Venüs haline gelmenin eşiğine getirebilir.’’

6- Açgözlülük ve Saldırganlık

‘’Evrimin insan genomununa açgözlülük ve saldırganlığı yerleştirmesinden korkuyorum. Çatışmanın azalacağına dair belirti yok ve askerileştirilmiş teknolojinin ve kitle imha silahlarının gelişimi bu felakete yol açabilir. İnsan ırkının kurtuluşu için en büyük umut, uzaydaki bağımsız koloniler olabilir.’’