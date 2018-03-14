Stephen Hawking’in Ölümünü Önceden Tahmin Eden Gudubet Site

2018’de aralarında Stephen Hawking’in de bulunduğu 50 kişinin öleceğini tahmin eden DeathList isimli site, şimdiden doğru tahminlere başladı.

Her sene ölecek isimleri tahmin etmesiyle ünlü olan DeathList isimli site, yaklaşık 2 ay önce 2018’de ölecek olan ünlü insanların listesini açıklamıştı. ABD merkezli site, 2018’in henüz çok başında olmamıza rağmen, 3 kişinin ölümünü doğru tahmin etmiş gibi görünüyor.

Sitenin 2018 listesinde en çok dikkat çeken isimlerden olan Stephen Hawking’in ölüm haberiyle bir kez daha gündem olan DeathList, 2016’da Muhammed Ali, George Michael, Carrie Fisher gibi isimlerin ölümlerini önceden tahmin etmiş ve bu konuda büyük yankı uyandırmıştı.

Gudubet site, 2018’e de doğru tahminlerle başladı. Genelde yaşlı sinema, spor ve sanat dünyasının önemli insanlarının oluşturduğu 50 kişilik listede şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Stephen Hawking’in dışında şarkıcı Mark E. Smith ve din adamı Billy Graham’ın ölümlerini doğru tahmin eden DeathList’in listesinde, ölmesini hiç istemeyeceğimiz birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Adeta felaket tellallığı yapan site, Spartaküs gibi karakterlere hayat vermiş ünlü oyuncu Kirk Douglas, oyuncu-aktör Newton-John, Rolling Stones’un efsane isimlerinden Ronnie Wood gibi isimlerin de bu sene hayatını kaybetmesini bekliyor. Deathlist'in 50 kişilik listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Stan Lee de Var

50 kişilik listede pek çok isim bulunuyor, ancak beni en çok etkileyen isim Stan Lee oldu. Marvel’ın Spider-Man, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daradevil, Hulk, Iron Man gibi karakterlerini yaratan ünlü çizgi roman yazarı, günümüz süper kahraman filmlerinin ardındaki isim olarak kabul ediliyor. Pek çoğumuzun merakla beklediği Avengers: Infinity War filmindeki pek çok karaktere hayat veren Stan Lee, hemen hemen tüm Marvel filmlerinde ufak bir figüran rolünde bulunur. 95 yaşına basan Stan Lee’nin yaşından dolayı hayatını kaybetmesi pek şaşırtıcı bir durum olmazdı, ancak buna rağmen onun hikayeleri ile büyüyen bir nesil olarak bu durum bizleri derinden üzüyor.