Hawking: İnsanlığın Dünya’yı Terk Etmek İçin 600 Yılı Kaldı!

Dahi fizikçi ve astronom Stephen Hawking, geleceğe dair öngörüleriyle olası felaketler konusunda insanlığı uyarmaya devam ediyor. Bilim insanı geleceğe yönelik tahminlerinin zamanını değiştirerek, insanlığın 600 yıl içinde Dünya’yı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Profesör Stephen Hawking, her alana ilişkin görüşünü açık yüreklilikle dile getiren ender bilim insanlarından. Kendisi yapay zekanın geleceği, yeni bir uzay çağının başlangıcını, küresel ısınmanın ciddiye alınması gereken sonuçlarını ve başka bir yıldızın sistemine geçerek yuvamızdan ayrılmamız gerektiğine dair endişeli öngörülerini açıkladı.

5 Kasım Pazar günü Çin’in başkenti Pekin'deki bir zirvede konuşan dahi, Dünya'yı terk etmemiz için 600 yılımız kaldığını söyledi. Daha önceki açıklamalarında bu rakamı 1000 yıl olarak dile getiren fizikçi, kötü gidişatın çok daha erken sonuçlar doğuracağını söyledi:

"Burada tükeniyoruz ve gitmemiz gereken tek yer başka dünyalar. Diğer güneş sistemlerini keşfetmemizin tam zamanı. Farklı sistemlere yayılmak, bizi kendimizden kurtaran tek şey olabilir. İnsanların Dünya'yı terk etmesi gerektiğine inanıyorum."

Hawking ve bilim camiasının bir diğer endişesi, iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde deniz seviyelerindeki yükselmelere neden olması. Bu ilerlemenin yavaşlatılması mümkün olmazsa, şu an kara olarak bildiğimiz yerler sular altında kalacak. Buna ek olarak artan nüfus daha dar alanlarda yaşamaya mahkum olacak. Hawking, önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde artık Dünya insan için yaşanabilir bir seçenek olmayacağından emin.

Hawking’in “kıyamet” öngörüsü:

İnsanların Dünya'yı terk etmesi gerektiği varsayılan bu varsayımsal sözler Hawking’in boşuna dile getirdiği sorunlar değil. Kendisi verdiği tarihsel sıralamayı sürekli değiştiriyor ve gelecekteki belirsizliğe dikkat çekmeye çalışıyor.

NASA, ESA, SpaceX, Rusya ve Çin’in uzay teknolojileri konusunda devam eden projelerle gezegenden çıkış yolunu bulmaları gerekiyor. Mars projeleri ise bu çıkış yolları arasında bize en yakın olan projeler.

Mars'a ulaşma çabalarına ek olarak, Hawking, "dünyadaki hayatın büyük sorularını" araştırmaya çalışan bir dizi projeyle çeşitli girişimlere destek oldu. Bu projelere içerisinde dünya hayatının daha yaşanılabilir hale getirilmesi ve etkili iletişim ile sorunların çözülmesi konuları da dahil.

Hawking’in bu görüşleri ve artık sık sık uyarda bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz?