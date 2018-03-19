Hawking, Ölmeden Önce Çoklu Evren Teorisini Çözmüş Olabilir!

Ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking, ölmeden önce çoklu evren teorisi üzerinde çalışıyormuş. Bu teori amacına ulaşırsa kendisine Nobel ödülü kazandırabilir.

İnsanlık, son yıllarda paralel evrenler üzerine ciddi ciddi düşünmeye başladı. Dönemimizin en ünlü bilim insanlarından olan Stephen Hawking tarafından çözülmeye çalışılan paralel evrenler, Hawking’in çalıştığı son teori oldu. Meslektaşları, ünlü teorik fizikçinin son akademik çalışmasının bir uzay aracının çoklu büyük patlamaları tespit etmesini içerdiğini belirttiler. Çoklu evrenleri bulmak için gerekli matematiği ortaya çıkarmaya çalışan Hawking, amacına tam olarak ulaşamadan aramızdan ayrıldı.

Hawking, makalesini tamamlayamamış olsa da, bilimsel bir dergi bu makaleyi inceledi. “Ebedi Enflasyondan Pürüzsüz Çıkış” olarak adlandırılan makale, Hawking’in önemli bilimsel mirası olabilir.

Hawking’in çalışmaları henüz kanıtlanabilmiş değil, ancak bulduğu kanıtlar, paralel evren teorisini kanıtlayabilir. Bu da ünlü fizikçiye, öldükten sonra hak ettiği Nobel Ödülü’nü kazandırabilir.

Hawking, “sonsuzluk” teorisinde evrenin büyük patlama ile nasıl ortaya çıktığı bilmecesini çözmeyi amaçlamaktaydı. Bu hesaba göre evren, ufak bir noktadan bugün içinde yaşadığımız evrene doğru genişledi. Burada Hawking’in teorisi olaya dahil oluyor. Hawking’in teorisinde bu patlamanın ölçümünün matematiksel olarak imkansız olması, “çoğul” olmasından kaynaklanıyordu.

Hawking’in makalesini inceleyen Durham Üniversitesi Kozmoloji profesörü Carlos Frenk, Sunday Times’a bazı açıklamalarda bulundu. “Hawking’in makalesindeki ilginç fikir, çok uluslu evrenimize nüfuz eden arka plan radyasyonunun geride izini bırakması ve onu bir uzay gemisindeki dedektörle ölçebilmemiz” diyen Frenk, Hawking’in ölmeden önce çözmeye çalıştığı bilmeceyi herkese açıklamış oldu.

Uzun hayatı boyunca pek çok sefer Nobel’e aday gösterilen Hawking, bu prestijli ödülü hiçbir zaman kazanamadı. 1988 yılında basılan “Zamanın Kısa Tarihi” kitabı, ünlü teorik fizikçinin en ünlü kitabı oldu. 10 milyondan fazla kopya satan kitap, normal insanlara bilimi sevdirmesiyle ünlüdür. Hawking, umarım son çalışmasıyla hak ettiği ödülü alabilir.