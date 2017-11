Hawking: Yapay Zeka Robotları İnsanlığın Yerini Alacak!

Ünlü fizikçi ve astronom Stephen Hawking, yıllardır insanlığın geleceği hakkında duyduğu çeşitli endişeleri dile getiriyor. Yapay zekaya sahip robotların gelecekte insanlığın sonunu getireceğini vurgulayan fizikçi, ürkütücü uyarısını tekrarladı.

Hiç şüphesiz ki gelecekte daha zeki yazılımlar, üstün donanım özellikleriyle bir araya gelecek. 1997 yılında Dünya Satranç Şampiyonu Gary Kasparov, IBM’in satranç dahisi bilgisayarı Deep Blue karşısında yenilgiye uğramasının üstünden insanlık tarihine nazaran çok uzun bir zaman geçmedi. Bir şampiyonu yenen o yazılım günümüzde, akıllı telefonlarımızda oynadığımız satranç oyunlarından daha gelişmiş değildi. Teknolojinin korkunç bir hızla ilerlediğini anlamak için sadece bu örneğe bakmak bile yeterli.

Nitekim gelişen tek şey satranç oynayan yazılımlar da değil. Artık yapay zeka yazılımlarına kişilikler yüklemeye ve onları hayatımızın bir parçası haline getirmeye başladık. Apple’ın Siri’si ve Google’ın Asistan’ı, ortalama 4 yaşındaki bir çocukla aynı zeka seviyesine sahip. Gene Google’ın ürettiği AlphaGo Zero yazılımı, 700 yıllık Go oyunu verilerini ik haftada taradı ve oyunu sıfırdan öğrenip dünya şampiyonlarını ipe dizmeye başladı. Go oyunu satrançtan daha karmaşık hamlelere sahip olmasıyla biliniyor.

Yukarıdaki bilgileri Stephen Hawking’in geçtiğimiz gün yinelediği uyarısını anlamlandırmak adına veriyorum. Çünkü kendisi gelişmiş yazılımların gelişmiş donanımlarla birlikteliğinden doğacak robotlar sayesinde insanlığın sonunun geleceğini söylüyor. Robotların ve bilgisayarların gelişimi, insani gelişimin hızını aşıyor. Hawking’e göre insanların tasarlayabileceği en büyük virüs de gelişmiş robotlardan başkası değil.

Zaman geçtikçe kendisini çoğaltabilen ve sonunda insanlarda üstün hale gelebilen robotlar, yeni bir yaşam biçimi bile oluşturabilirler. Hawking daha önceki uyarılarında, insan beyninin geleceğin bilgisayarlarıyla arasında farkının olmayacağını dile getirmişti. Wired dergisine verdiği yeni röportajında ise, muhtemelen robotlar karşısında bu gezegeni yönetme konusunda yetersiz kalacağımızı vurguladı.

Hawkin sözlerine şöyle devam etti:

“Sanırım dönüm noktasına ulaştık. Dünyamız bizim için gittikçe küçülüyor ve nüfusumuz endişe verici bir oranda artıyor. Kendi kendimizi yok etme tehlikesi içerisindeyiz. Uzayı daha fazla tanımak için acilen genç bilim insanlarına ihtiyacımız var. Başka yerleri kolonize etmek ve gezegenimizi kendi türümüzden kurtarmak gerekiyor.”

“Yapay zeka gerçek bir risk ve kötü bir şey değil. Üstün zekalı bir yazılım, hedeflerine ulaşmak için insanlarla uyum içinde olursa sorun olmaz. Ancak uyumu yakalayamazsak sonumuz gelir. Dünya’yı 100 yıl içerisinde terk etmeye hazırlanmamız gerekiyor.”

Sizce Hawking’in bu açıklamalarını ciddiye almamak için bir bahanemiz var mı?