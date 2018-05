Hawking, 'The Big Bang Theory' Sezon Finalini Onurlandırdı

Stephen Hawking, ölümüyle bilim camiasını derinden yaralamış bir isim olarak, The Big Bang Theory'nin sezon finalinde de anıldı.

Bu yıl yaşanan ölümüyle herkesi derinden üzen Stephen Hawking, bilim tutkunları tarafından sevilerek takip edilen The Big Bang Theory dizisinin 11. sezon finalinde Sheldon (Jim Parsons) ve Amy'nin (Mayim Bialik) düğününde birçok ünlü isimle birlikte yeni çifte bir hediye yolladı. Ancak ne yazık ki bazı zaman kısıtlamalardan dolayı dizinin bu kısmı izleyicilerle buluşmadı.

Ayrıca Star Trek: The Next Generation oyuncusu Wil Wheaton ve Star Wars'tan tanınmış bir sima Mark Hamill de dizinin bölümünde bulunuyordu. Zaman kısıtlamalarından dolayı The Big Bang Theory sezon finalinden kesilen sahnede, Hawking ölmeden önce Sheldon ve Amy'e bir düğün hediyesi veriyordu.

Yapımcı Steve Holland, yaptığı açıklamalarda bunu nasıl telafi etmek istediğini anlattı: "Ölümünü ve gösteriye katılımını onurlandırmak için bir şeyler yapmak istedik. Düğün bölümünü yazarken, aslında Profesör Hawking'in ölmeden önce onlara bir hediye yolladığı fikri ise Steve Molaro'dan çıktı.” dedi.

Buradan The Big Bang Theory ekibini tebrik ediyoruz. Dizin ilerki bölümleri için sonbahara kadar beklemeniz gerek.