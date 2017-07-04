Hawking: Trump, Dünya Atmosferini Venüs'e Çevirmek İstiyor

Hawking, geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Donald Trump'ın Paris iklim anlaşmasını kaldırma kararının, küresel ısınmaya neden olabileceği ve sonunda Dünya'nın atmosferini Venüs'ü andıran bir hale getireceği konusunda uyarıda bulundu.

Stephen Hawking, verdiği demeçte, "Küresel ısınmanın geri dönüşsüz hale geldiği durumdayız. Trump'ın anlaşmayı bozması, sıcaklığın 250 dereceye çıkıp sülfürik asit yağmuru ile Dünya'nın Venüs haline gelebilme ihtimalini ortaya çıkarıyor." dedi. Bu açıklamalardan sonra ünlü iklim bilimci ve enerji sistem analisti Zeke Hausfather, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Açılan bu tartışma konusu, bazı parlak bilim insanlarının kendi uzmanlık alanları dışında yaptığı, nereden geldiği belli olmayan açıklamaların en iyi örneğidir." dedi.

Hawking'in yaptığı açıklamaların kaynağının, James Hansen'in 2009'da yayınladığı Torunlarımın Fırtınaları adlı tartışmalı bir argümanına(argüman: bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı belge) dayandığı iddia ediliyor.

Hansen, "P etrol, gaz ve kömürlerin tüm rezervlerini yakmak, kaçak seranın başlamasında önemli bir etkendir. Katran kumları ve katran yakıtları kullanırsak, Venüs etkisi ve kaçak seranın küçük bir teoriden öteye gitmeyeceğine inanıyorum" diyor.

British Columbia'taki Victoria Üniversitesi'nden Colin Goldblatt, kaçak seranın Dünyamızda oluşabilme ihtimalini şu cümlelerle açıkladı:

"Elde ettiğim göre, atmosfere yaklaşık 10 kat daha fazla karbondioksit salgılandığı ve insanoğlunun tüm kömür, petrol ve gaz rezervlerini bitirdiği gün, gerçekten kaçak serayla karşı karşıya kalabiliriz."