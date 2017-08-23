Prof. Dağdeviren: Hedefim Stephen Hawking'i Konuşturmak

Başarılı olmak için yaşın hiçbir önemi olmadığını gösteren Profesör Canan Dağdeviren'in yeni hedefi, ünlü İngiliz Fizikçi Stephen Hawking'i konuşturmak.

Giyilebilir kalp pili, meme kanserini önleyici elektronik sutyen ve pek çok başarılı ürünün mucidi olan asistan Profesör Canan Dağdeviren, yeni hedefinin dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’î konuşturmak olacağını belirtti.

Dünyanın en iyi iki üniversitesi olan Harvard ve MIT’nin de sürekli gündeminde olan Dağdeviren, Harvard’ın Genç Akademi Üyeliği’ne seçilen ilk Türk olurken, MIT Technology Review’un her yıl derlediği 35 yaş altı mucitler listesinde de yer almayı başardı. Genç yaşta yakaladığı bu başarıyla birlikte 6 milyon dolar değerinde laboratuvar kurmayı başaran asistan profesör, dünya üzerinde yaşayan en zeki bilim insanı olarak bilinen ve ALS hastalığı ile mücadele eden dahi profesör Stephen Hawking’in bilgisayar yardımı olmadan konuşması için çalışmalara başlayacağını bildirdi.

Yeni cihaz yalnızca Hawking değil, ALS hastalığından dolayı konuşamayan pek çok insana da umut ışığı olabilir. Önceki yıl Forbes dergisi tarafından düzenlenen “30 yaşından küçük 30 bilim insanı” listesine girmeyi başaran asistan profesör, henüz yaşının çok genç olmasına rağmen basamakları çok hızla atlayarak dünyaya daha çok yararlı olmak istiyor.

2007’de Hacettepe Fizik Mühendisliği’nden mezun olan Dağdeviren, 2009’da Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde mastırını tamamlamayı başardı. Ardından Fulbright bursu kazanmayı başaran başarılı bilim insanı, UIUC’da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine başladı. Sonrasında buradan MIT ve Harvard’da da eğitimini sürdürmeye devam etti.

Herhangi bir ameliyata gerek duymadan vücudun üzerine takılabilen kalp pili sayesinde, her 7 senede bir “açık kalp ameliyatı” olacak şekilde tekrar edilmesi gereken kalp pili tehlikesini ortadan kaldırmayı başaran Dağdeviren, meme kanserinden kaybettiği teyzesinin ardından, meme kanserini önlemeye yardımcı elektronik sutyen tasarladı. Bunun ardından annesinin cilt kanserine yakalanmasından sonra cilt kanseri hastaları için yeni bir teknoloji üreten başarılı ismin önünde çok uzun bir yol var ve bu süreçte muhteşem icatlar yapmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ülkemizin ve tabii ki dünyanın böyle beyinlere ihtiyacı var. Biz de buradan ülkemizi dünyada çok iyi bir şekilde temsil eden Dağdeviren’e teşekkürlerimizi iletiyoruz.