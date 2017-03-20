Stephen Hawking Uzaya Çıkacak!

Stephen Hawking, Virgin Galactic'in sahibi Sir Richard Branson tarafından gelen "uzaya çıkmak ister misin" teklifini heme kabul ettiğini açıkladı.

Dünya üzerine birçok bilim insanı geldi. Bunlar arasında Einstein gibi öldükten sonra beyninin bile olay olduğu insanlar var. Adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başarmış Stephen Hawking şüphesiz yaşayan efsane olarak gözüküyor. ALS hastası olmasına rağmen uzaya çıkacağını duyuran Hawking, Uzaya seyahat etmek isteyenler için kurulan Virgin Galactic tarafından düzenlenen seferlerle uzaya çıkacağını belirten Stephen Hawking, sonunda hayalini gerçekleştiriyor.

Virgin şirketlerinin sahibi Sir Richard Branson’un sunduğu teklifi kabul eden Stephen Hawking, yıllar boyunca herkesi aydınlattığı uzayı sonunda kendi gözleri ile görecek.

ITV isimli İngiliz televizyon kanalının “Günaydın İngiltere” isimli programında konuşan Hawking, yaptığı açıklamada “Ben size ne yapacağımı söyleyeyim, uzaya gidiyorum.” dedi.

Virgin şirketinin yaptığı denemelerin birisinde roket yere çakılmış ve içerisinde yer alan pilotların birisi ağır yaralanmış diğeri ise kurtulamamıştı.

Stephen Hawking’de aslında korktuğunu, sonuçta uzaya gitmenin çok kolay bir şey olmadığını belirtti. Dünya üzerinde yaşayan en zeki adamın uzaya çıkması, yıllarca beklenen özlemin son bulması gibi bir şey. Yıllarca yaptığı çalışmalar her zaman uzaya yönelik çalışmalardı.