"It" Filminin Sydney'deki Rahatsız Edici Tanıtımı

Sydney'de kanalizasyon giderlerine bağlanan kırmızı balonlar ve yanlarına yazılan "düşündüğünüzden daha yakın" yazıları görenleri ürküttü. Başta ne olduğu anlaşılamayan bu akımın, daha sonra Stephen King'in ünlü romanından uyarlanan "It" filminin tanıtımı için yapıldığı anlaşıldı.

1990 yılında iki bölüm olarak, Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanmış iki bölümlük "It" yani "O" filmini hatırlayanlarınız vardır. Dünyada ve ülkemizde de palyaço fobisinin yaygınlaşmasına sebep olan film oldukça rahatsız edici bir filmdi. Özellikle de izleyenler hatırlayacaktır, uzun bir süre yol kenarlarındaki mazgalların yanından geçmek yerine yolumuzu değiştirecek kadar da rahatsız edici bir filmdir.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de ise bir süredir mazgallara bağlanmış kırmızı balonlar ve yanlarında "düşündüğünüzden bile daha yakın" yazması bir süredir insanları oldukça rahatsız ediyordu. Başta garip bir moda olduğu ya da bir konuya dikkat çekilmeye çalışıldığı için yapıldığı zannedilen bu durum, 15 Eylül 2017'de yeniden uyarlama olarak vizyona girecek "It" filminin tanıtımı olduğu ortaya çıktı.

İlk yapımdan 27 yıl sonra yeniden vizyona girecek film, tanıtımlarından da anlayabileceğiniz gibi rahatsız edicilikte 1990'daki ilk yapımından da farklı olmayacak gibi. Yine de bu korku filminin hayranları da dünyada hiç de az değil. Hatta yapılan tanıtım kampanyası sosyal medyada trend oldu bile.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde böyle bir tanıtım kampanyası yapılsa yolunuzu değiştirir miydiniz? Peki ya "It" filminin yeniden uyarlaması için heyecanlı mısınız?