'O' Filmi, 1990'daki Mini Seriye Göre Nasıl Olacak?

Bizce Stephen King'in en iyi romanı konumundaki It(O) çok yakında sinemalarla buluşacak. Film, oyuncu ve yönetmen kadrosu ile tam bir korku kültü olmaya aday.

Uyku sorunu çekmek istemiyorsanız, It(O) filminin fragmanını izlemeyin. Vurmasıdır. 1990 yılında Stephen King'in en korkutucu romanlarından biri televizyona mini-dizi şeklinde uyarlandı. O zamanların teknolojisi ile bile mini-dizi korkutucu görünüyordu.

Bu yeniden çevrimde Palyaço için çok daha korku vericii bir makyaj yapılmış ve muazzam görsel efektler kullanılmış. Andrés Muschietti (Mama) tarafından yönetilen filmin sahne arkasında Chase Palmer, Cary Fukunaga ve Gary Dauberman bulunuyor. Hikaye, King'in romanına dayanıyor ve çocukları aniden ortadan kaybolmaya başlayan küçük kasaba Derry, Maine'de geçiyor. Bir kendilerini Kaybedenler Kulübü olarak adlandıran bir grup genç çocuk, yüzlerce yıldır çocukları öldüren ve kaçıran kötü palyaço Pennywise ile karşı karşıya geliyor.

1990 yapımı mini-dizideki Pennywise

2017 yeniden çevrimdeki Pennywise

Filmin oyuncu kadrosunda Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis (37), Fin Wolf Wolf (Stranger Things) ve Wyatt Oleff (Guardians) yer alıyor. Bill Skarsgård ikadim kötü Pennywise'ı canlandırıyor ve bizi bir kez daha palyaçolardan nefret ettiriyor. Film, 2017'de gösterime girecek.