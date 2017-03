Stephen King'in 'O' Filmi, Vizyona Girmeden Rekor Kırdı!

'Korkunç Palyaço' vizyona girmeden rekor kırmaya başladı.

80'li, 90'lı hatta 2000'li yılların başlarında beyaz perdede ya da televizyonda popüler olmuş ve bu sayede popüler kültürde kendine yer edinmeyi başarmış pek çok karakterin yenilenmiş karakterleri sinemada tekrar karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bu karakterler içinde de en popüler olanlarından biri Pennywise. Stephen King'in efsane korku romanından uyarlama olarak daha önceden 1990 yılında 'IT (O)' mini serisi ile karşımıza çıkan Pennywise, bu kez beyaz perdede korkutmaya gelecek.

Gerek karakter, gerekse roman oldukça popüler olunca filme karşı olan beklenti de epey bir yüksek oluyor. İşte o beklenti, şimdiden IT filminin bir rekor kırmasını da sağlamış. 29 Mart'ta ilk fragmanı yayınlanan IT, 24 saat içinde fragman görüntülenme sayısı ile rekor kırdı. 24 saat içinde tam 197 milyon görüntülenmeye ulaşan fragman, bu konuda pek çok filme de fark atmış durumda.

24 saat içinde 197 milyon görüntülenme sayısına ulaşan IT fragmanını, 139 milyon ile Fate of the Furious filminin fragmanı takip etmekte.

Gerek mini serinin gerekse kitabın hayranları tarafından oldukça olumlu tepkiler alan IT filmi, fragmanı ile korku severlerin de merakla beklediği filmler arasında yerini almış durumda. IT, 8 Eylül'de vizyonda olacak.