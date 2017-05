Stephen King'in Ölümsüz Eseri 'O'dan Yeni Fragman

Stephen King'in muhteşem korku kitabı It (O)'dan uyarlama film, önümüzdeki Eylül ayında izleyicilerle buluşacak. Film için yayınlanan yeni fragman, filmin ne kadar korkunç olacağını gösteriyor.

Korku filmlerini seviyor musunuz? O zaman bu sene Eylül ayında vizyona girecek ‘It’(o) filmini bekliyor olmalısınız. Kısa süre önce yayınlanan fragmanla filmin ne kadar korkunç olacağını görmüştük, ancak bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Palyaço görünümündeki kötü kahramanımız Pennywise, kurbanlarının korku ve fobilerini sömürerek bunları dehşete düşürmeyi başarıyor. Genelde çocukları korkutmak daha kolay olduğu için çocukları tercih eden kötü palyaço, yayınlanan yeni fragmanla kült filmlerden biri olabileceğini gösterdi.

It: Part 1- The Losers Club isimli film, Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanıyor. Birçok kişiye göre Stephen King’in en iyi romanı olan It, 90’lı yıllarda mini dizi halinde yayınlanmış, o zamanın teknolojisi ile bile korku dolu anlar yaşatmıştı. 8 Eylül 2017’de vizyona gireceği açıklanan filmin kitaptaki hikayeyi başarılı bir şekilde yansıtabildiğini varsayarsak, ortaya muhteşem bir korku filmi çıkacak gibi duruyor. Zaten palyaçonun yeni halinin korku türüne daha fazla uygun olması da önemli konulardan birisi olarak gözüküyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum.