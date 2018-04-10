Apple'ın CEO'su 1980'li yıllarda Apple'dan kovulmuş ve MIT'de ders vermeye başlamıştı. Bir Youtube kanalı tarafından ortaya çıkarılan arşiv görüntülerinde Jobs, kovulmasının ona neler kazandırdığını ilk kez öğrencileriyle paylaşıyor.

Bildiğiniz üzere Apple’ın baş kahramanı Steve Jobs, 80’li yıllarından ortasında şimdilerde ismiyle beraber anılan Apple’dan kovulmuş, bu hikaye günümüze sansasyonel bir haber olarak yansımıştı. Bugünlerde ise “Deliberate Think” isimli bir Youtube kanalında Steve Jobs’un kovulduktan hemen sonra MIT’de verdiği dersten kısa kısa sekanslar paylaşıldı. Jobs, bu dersinde öğrencilerine Apple’dan kovulmanın ona neler öğrettiğini ve bu durumdan nasıl bir ders çıkardığını anlattı.

Jobs, bahsi geçen videoda: 'Artık doğru yapılmayan bir şey gördüğümde, ilk tepkim onu düzeltmek olamaz. Burada bir ekip kurduğumuzu ve sadece gelecek yıl değil, önümüzdeki on yıl boyunca harika şeyler yapacağımızı söylemek olur. Artık kendime sorduğum ilk soru; “İşlerinde başarısız olan bir kişinin öğrenmesine yardım etmek için ne yapmam gerekir?”. Bu bazen benim için acı vericisi olsa da bunu yapmak zorundayım. Aslında hala içimden bir parça gidip sadece hatayı düzeltip gitmek istiyor. Fakat konu insanlar olduğunda uzun vadeli başarı odaklı bir iletişim kurabilmek için onlara doğruyu öğretmeli ve başarılı olmaları için yardımcı olmalıyım.' cümlelerini kurarak bu olaydan sonra mental olarak nasıl bir gelişim izlediğini öğrencelerine ve dolaylı olarak bizlere aktarmış oldu.

Kısacası Steve Jobs bu olay gelişiminde daha da olgunlaşmış, günümüzde başarılarıyla anılan Steve Jobs olma yolunda ilk adımlarını o yıllar içerisinde atmış gibi görünüyor. Steve Jobs o dönemden itibaren sorunu doğrudan çözüp anlık olarak krizi engellemek yerine hatanın kaynağı kişiye destek olmayı ve onu daha başarılı bir insan olması konusunda motive etmeyi tercih ediyor. Hatta bu davranışı Türkçeleştirmek gerekirse ‘Bana balık verme balık tutmayı öğret’ felsefesini karşı taraf için uyguladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Siz ne düşünüyorsunuz, Steve Jobs zamanında Apple'dan kovulmasaydı yine de Apple'ı bugünkü konumuna getirebilir miydi?