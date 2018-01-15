Steve Jobs 10 Yıl Önce Notebookların Geleceğini Değiştirdi

Apple'ın dizüstü bilgisayarların geleceğini baştan sona değiştiren tasarımının üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce Steve Jobs, bir zarfın içerisinden MacBook Air'i çıkardığında herkes büyük bir hayranlık duyuyordu ve aynı zamanda şaşkınlık yaşıyordu.

Apple, birçoğumuzun kullanmaya parasının yetmediği birçok ürünü piyasaya sürüyor. Bir şirket olarak gelişimi de oldukça etkileyici bir hikayeye dayanıyor. Akıllı telefon piyasasına yön veren şirketler arasında da başı çekiyor. Bu bağlamda bazı insanlar tarafından seviliyor bazıları tarafından da mesafeyle karşılanıyor. Ancak yadsınamaz bir gerçek var ki Apple, özellikle bilgisayar alanında oldukça güzel işler çıkartıyor. Bundan yaklaşık olarak 10 yıl önce yani Macworld 2008'de, CES'in sonra ermesinden ve Bill Gates'in Microsoft'a veda etmesinden sadece birkaç gün sonra, Steve Jobs, bilgisayar dünyasını değiştirecek bir ürünü tanıttı.

O sırada rakipleri tarafından 'inceliğe' vurgu yapılarak birçok dizüstü bilgisayar üretilmişti ancak bunların hepsi en az 3 libre (yaklaşık olarak 1,5 kg) ağırlığındaydı ve ekran boyutları da 8 veya 11 inç kadardı. Çoğunun klavyesi minimize edilmişti. Ancak Apple, o zamanların en ince dizüstü bilgisayarı olan Sony TZ Serisinin en ince parçasından daha ince bir bilgisayarı üretmişti. Bu dikkat çekici bir mühendislik şöhretiydi ve dizüstü bilgisayarlar için yeni bir dönem çağrısı yapıyordu.

Apple bu cihazda, CD sürücüsünü ve birtakım bağlantı noktasını devre dışı bırakmıştı. Diğer yandan dev teknoloji şirketi, multi-touch trackpad ve SSD depolama birimini de tanıtmıştı.Bir mikro-DVI bağlantı noktası ve bir kulaklık girişi yanında tek bir USB 2.0 port vardı. Apple dizüstü bilgisayarları gözden geçirenlerden övgü almaya devam ederken, Windows tabanlı dizüstü bilgisayar üreticilerinin MacBook Air'i yakalaması yıllar aldı. Ancak birkaç yıl öncesine kadar rakipler, daha iyi ekran ve daha estetiksel tasarımlarla Apple'ın dizüstü bilgisayarını geçmeyi başardılar.

Öte yandan Apple bu başarısına ve yaşadığı görece mağlubiyete rağmen yeni MacBook Air'i, Surface Laptop, Dell'in XPS 13 ve diğer rakipleri ile rekabet etmek üzere yeniden tasarlamayı reddetti. Apple bunun yerine 12-inç MacBook'u tanıttı, ancak MacBook Air'le aynı endüstri estetiğini gösteremedi. Diğer yandan Apple'ın yeni bir MacBook Air ile sürpriz yapması hala mümkün, ancak 12 inç MacBook ve 13 inç MacBook Pro seçenekleri arasındaki konumu göz önüne alındığında, bu pek mümkün durmuyor. Mevcut MacBook Air yaklaşık üç yıldır güncellenmedi ve kesinlikle çok uzun yıllar etkileyici olduktan sonra son günlerini yaşıyor gibi görünüyor.